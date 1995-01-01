Светофильтр Hoya UV(0) HMC защитит ваши снимки от воздействия ультрафиолетового излучения, которое довольно часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Данный фильтр будет особенно необходим при работе в горах и на море. Светофильтры Hoya обеспечат ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива.

UV фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение, убирая световую дымку, при этом цвета становятся более насыщенными. Линза имеет 12 слоёв с мультипросветлением, благодаря чему удалось достигнуть коэффициента пропускания в 99,7%. Тонкий профиль оправы (5 мм) позволяет использовать фильтр на широкоугольных объективах без усиления естественного виньетирования.

Особенности светофильтра: