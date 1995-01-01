Защита от ультрафиолета: HOYA UV HD Mk II эффективно отсекает ультрафиолетовый спектр излучения, который может привести к появлению дымки и синеватых оттенков на изображении. Этот эффект наиболее заметен в пейзажной съемке, при фотографировании далеко стоящих объектов в ясный солнечный день, особенно на море или в горной местности. Ультрафиолетовый фильтр устраняет этот эффект, делая изображение более чётким и чистым. В остальное время он работает как нейтральный защитный фильтр. Поскольку он в равной степени пропускает все волны видимого света, он никак не искажает цветопередачу камеры.

С фильтром HOYA HD Mk II фотограф может быть уверен в максимальной защите своего объектива. Фильтр сделан из химически закаленного оптического стекла, которое в четыре раза прочнее обычного. Светопропускаемость во всем видимом диапазоне волн составляет 98.8%, фильтр абсолютно нейтрален и не влияет на цветопередачу.

Просветляющее покрытие состоит из 16 слоёв с каждой стороны, что значительно снижает вероятность любых бликов. Верхний слой обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами, что делает чистку лёгкой и быстрой.

Светофильтр Hoya HD Mk II обладает тонкой оправой. Стекло крепится с помощью специальной технологии впрессовки под высоким давлением, что обеспечивает надёжную равномерную фиксацию и долгий срок службы фильтра. Оправа изготовлена из алюминия, тонкий профиль значительно снижает вероятность виньетирования, позволяя снимать широкоугольными объективами.