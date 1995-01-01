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Зубчатый адаптер Hoya Sq100 86-86mm Geared Adapter

Код товара:УТ-00060426
Артикул:0024066072450*

Товар не найден

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Описание

Зубчатый адаптер является частью системы для установки прямоугольных светофильтров Hoya Sq100. С одной стороны он закручивается в корпус держателя фильтров, а с другой – в резьбу для фильтров на объективе. Данный адаптер подходит для объективов с диаметром резьбы 86 мм. С помощью адаптерных колец он также устанавливается на объективы с резьбой 46, 52, 58, 62, 67, 72 или 77 мм. Держатель для светофильтров продается отдельно. Такой же адаптер входит в комплект Sq100 Holder Kit.