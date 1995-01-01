Описание

Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. (но не от неокрашенного металла). Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает "выгорание" неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает проработку облаков. Незаменимый фильтр для съемки пейзажей при ярком солнце.

Ультрафиолетовые фильтры блокируют нежелательное УФ-излучение. В первую очередь необходимы при съемке в горах (на большой высоте) и на море, где они позволяют избавиться от лишних сине-голубых оттенков.

Фильтры серии PL-CIR UV HRT сочетают в себе эффект поляризационных и ультрафиолетовых. Многослойное просветление устраняет нежелательные блики и ореолы, вызываемые переотражением света между линзами.