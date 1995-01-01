Поляризационный фильтр уменьшает блики при съемке через стекло или через водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или снять вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей и т.д. (но не от непокрашенного металла). Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает "выгорание" неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает обработку облаков.

Фильтры серии HOYA PL-CIR HD Digital изготавливаются из особого закаленного стекла, их прочность выше в 4 раза по сравнению с обычными фильтрами (тестирование по стандарту ANSI Z80.3 : 2001). Пропускная способность HD-поляриков Hoya выше на 25% по сравнению с другими фильтрами с мультипросветлением (используется более совершенная поляризационная пленка). Кроме того, защитное покрытие фильтров серии HD обладает водоотталкивающим эффектом, они также устойчивы к появлению пятен, что упрощает их чистку.