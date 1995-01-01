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Светофильтр Hoya ND4 PRO 58 mm

  • ND4 PRO 58 mm
  • ND4 PRO 58 mm
  • ND4 PRO 58 mm
Код товара:УТ-00019289
Артикул:0024066058201*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры с нейтральной оптической плотностью) обеспечивают фотографу возможность продлить выдержку или шире открыть диафрагму объектива в условиях избыточного, дневного освещения. Фильтры ND4 сокращают светопропускаемость на 2 ступени экспозиции.