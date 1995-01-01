Светофильтр Hoya ND4 PRO 58 mm

<





>

Код товара: УТ-00019289 Артикул: 0024066058201* Код товара: УТ-00019289 Артикул: 0024066058201* Тип фильтра ND (нейтральной плотности) Размер, мм 58 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра ND (нейтральной плотности) Размер, мм 58 Описание Нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры с нейтральной оптической плотностью) обеспечивают фотографу возможность продлить выдержку или шире открыть диафрагму объектива в условиях избыточного, дневного освещения. Фильтры ND4 сокращают светопропускаемость на 2 ступени экспозиции. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.