Конвертер Hoya Instant Action Conversion Ring 58mm

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Код товара: УТ-00051754 Артикул: 0024066069771* Код товара: УТ-00051754 Артикул: 0024066069771* Тип фильтра Переходное кольцо Размер, мм 58 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Переходное кольцо Размер, мм 58 Описание Переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING вместе с кольцом-адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) позволяет мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита. Как использовать: 1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) на объектив. 2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING на резьбовой фильтр. 3. Присоедините фильтр к объективу. * При смене фильтров адаптер снимать не нужно. Преимущества: • Установка и снятие светофильтров одним движением. • Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров. • Никаких падений фильтров при скручивании. Видео Наш обзор

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