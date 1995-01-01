Конвертер Hoya Instant Action Conversion Ring 58mm
Код товара:УТ-00051754
Артикул:0024066069771*
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраПереходное кольцо
Размер, мм58
Описание
Переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING вместе с кольцом-адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) позволяет мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита.
Как использовать:
1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) на объектив.
2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING на резьбовой фильтр.
3. Присоедините фильтр к объективу.
* При смене фильтров адаптер снимать не нужно.
Преимущества:
• Установка и снятие светофильтров одним движением.
• Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров.
• Никаких падений фильтров при скручивании.