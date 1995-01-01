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Конвертер Hoya Instant Action Conversion Ring 52mm

0 0 отзывов Код товара : УТ-00051752 Артикул : 0024066069757

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Все характеристики Переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING вместе с кольцом-адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) позволяет мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита. Задать вопрос 1 890 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики

Описание Переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING вместе с кольцом-адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) позволяет мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита. Как использовать: 1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (продаётся отдельно) на объектив. 2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING на резьбовой фильтр. 3. Присоедините фильтр к объективу. * При смене фильтров адаптер снимать не нужно. Преимущества: • Установка и снятие светофильтров одним движением. • Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров. • Никаких падений фильтров при скручивании.

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