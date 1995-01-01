Адаптер Hoya Instant Action Adapter Ring 77mm, для светофильтров

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Код товара: УТ-00051768 Артикул: 0024066069726* Код товара: УТ-00051768 Артикул: 0024066069726* Тип фильтра Переходное кольцо Размер, мм 77 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Переходное кольцо Размер, мм 77 Описание Кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING вместе с переходным кольцом HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) позволяют мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита. Как использовать: 1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING на объектив. 2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) на резьбовой фильтр. 3. Присоедините фильтр к объективу. * При смене фильтров адаптер снимать не нужно.

Преимущества: • Установка и снятие светофильтров одним движением. • Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров. • Никаких падений фильтров при скручивании. Видео Наш обзор

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