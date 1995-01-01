Адаптер Hoya Instant Action Adapter Ring 77mm, для светофильтров
Код товара:УТ-00051768
Артикул:0024066069726*
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраПереходное кольцо
Размер, мм77
Описание
Кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING вместе с переходным кольцом HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) позволяют мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита.
Как использовать:
1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING на объектив.
2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) на резьбовой фильтр.
3. Присоедините фильтр к объективу.
* При смене фильтров адаптер снимать не нужно.
Преимущества:
• Установка и снятие светофильтров одним движением.
• Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров.
• Никаких падений фильтров при скручивании.