Описание

Кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING вместе с переходным кольцом HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) позволяют мгновенно крепить и снимать обычные резьбовые фильтры на объектив с помощью силы магнита.

Как использовать:

1. Накрутите кольцо-адаптер HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING на объектив.

2. Накрутите переходное кольцо HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (продаётся отдельно) на резьбовой фильтр.

3. Присоедините фильтр к объективу.

* При смене фильтров адаптер снимать не нужно.



Преимущества:

• Установка и снятие светофильтров одним движением.

• Вы не упустите ценный кадр благодаря возможности оперативной замены фильтров.

• Никаких падений фильтров при скручивании.