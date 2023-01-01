Описание

Модель HD Sq100 IRND8 - это квадратный фильтр формата 100х100 мм, который снижает экспозицию на 3 ступени, что позволяет снимать с более длинными выдержками. Выдержку увеличивают, когда, например, нужно создать эффект движения на фотографии, в портретной съёмке, чтобы получить малую глубину резкости, или в видео, где управление выдержкой особенно важно. В пейзажной съемке ND фильтры являются одними из основных: благодаря увеличению выдержки они позволяют сгладить любую водную поверхность, будь то море, ручей или городской фонтан.

Технология

Закалённое стекло HD Sq100 толщиной 2 мм имеет повышенную прочность, что позволяет использовать его в самых суровых условиях. Покрытие IRND с обеих сторон выполнено с технологией осаживания ACCU-ND. Это обеспечивает защиту от света в ИК-спектре и полную нейтральность даже у моделей с самой высокой плотностью. Это позволяет вести съёмку без цветового сдвига даже на самых длинных выдержках. Фильтр также имеет водоотталкивающее и антибликовое покрытие, которые препятствуют загрязнению и появлению паразитных бликов, ореолов при съемке с боковым или контровым светом.

Комбинирование фильтров

Квадратные фильтры очень удобно комбинировать, т.к. это, в первую очередь, не приводит к виньетированию. А комбинирование - это наиболее востребованная практика при съёмке с нейтральными фильтрами, особенно в пейзажной фотографии. Например, одновременное использование фильтров HD Sq100 IRND8 (3 ступени) и HD Sq100 IRND64 (6 ступеней) даст эффект, эквивалентный фильтру ND500 (9 ступеней). В качестве альтернативы, нейтральные фильтры HD Sq100 также могут использоваться вместе с градиентными HD Sq100 GRAD-S, когда требуется удлинить выдержку и скорректировать освещенность в отдельной части кадра.