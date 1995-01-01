Hasselblad X2D II 100C это:

Матрица 101.9 Мп. с обратной подсветкой (BSI CMOS), глубина цвета 16 бит, динамический диапазон 15.3 ступени.

Новая технология цветопередачи Hasselblad Natural Colour Solution с расширенным динамическим диапазоном (HNCS HDR).

(HNCS HDR). Впервые в системе Hasselblad – следящий автофокус с распознаванием объектов (люди, животные, транспорт)

Отдельный LiDAR датчик для уверенной фокусировки

Встроенный матричный стабилизатор изображения с эффективностью до 10 ступеней экспозиции

Встроенный SSD диск емкостью 1 Тб со скоростью записи 2370 МБ/с

Компактный корпус, идеальный для репортажа, тревел-, стрит-, повседневной съемки

Великолепие в каждом моменте

Hasselblad X2D II 100C, созданный для тех, кто ценит великолепие, обеспечивает реалистичную передачу цвета благодаря новой технологии Hasselblad Natural Colour Solution с расширенным динамическим диапазоном (HNCS HDR). Новый режим следящей фокусировки (AF-C), функция автоматического распознавания объектов и матричная стабилизация с эффективностью 10 ступеней экспозиции¹ обеспечивают быструю и точную съёмку, позволяя получать чёткие и точные снимки даже в сложных условиях. А благодаря мобильному приложению Phocus Mobile 2, оптимизирующему рабочий процесс, вы сможете полностью погрузиться в творчество и отдаться вдохновению.

Мгновенная фокусировка

Новый режим AF-C2 обеспечивает надежную непрерывную фокусировку, точно распознавая и отслеживая движущиеся объекты. В режиме AF-S (покадровый АФ) 425 зон фазового автофокуса, расположенных на 100-мегапиксельном сенсоре, работают совместно с датчиком LiDAR для быстрой и точной фокусировки. Новая лампа подсветки автофокуса улучшает его работу при слабом освещении, а также служит индикатором спуска при съемке с задержкой срабатывания.

Непрерывная автофокусировка. Впервые в линейке Hasselblad, X2D II 100C оснащена непрерывной автофокусировкой AF-C. Благодаря алгоритмам глубокого обучения камера надежно распознает и отслеживает людей, транспортные средства, а также кошек и собак в различных позах.

Новые режимы фокусировки. Помимо классического режима с фокусировкой по 1 точке, X2D II 100C добавляет режимы «Расширенная точка» (вместе с соседними сенсорами), «Широкий» и «Пользовательский». Выбирайте тот, который больше подходит для снимаемого сюжета.

Настоящие цвета сияют в светлых тонах

Испытайте первую камеру среднего формата с настоящим сквозным (end-to-end) HDR3. Ваши детализированные HDR-изображения захватываются и сразу же обрабатываются в форматах HDR HEIF или Ultra HDR JPEG4 для получения потрясающих результатов. Их можно сразу же просмотреть на HDR сенсорном экране с пиковой яркостью 1400 нит и отредактировать непосредственно на iPhone / iPad5 с помощью приложения Phocus Mobile 2.

Hasselblad Natural Colour Solution с расширенным динамическим диапазоном (HNCS HDR).

Разработанная на основе знаменитых, легко узнаваемых цветовых профилей Hasselblad Natural Colour Solution, технология HNCS HDR в X2D II 100C использует расширенный динамический диапазон, чтобы вывести фирменные естественные цвета Hasselblad на новый уровень. Даже при жестком, контрастном свете она эффективнее предотвращает передержку, сохраняя при этом больше деталей и светлых, и в темных областях изображения. HDR-изображения, снятые на X2D II 100C, можно просматривать как непосредственно на HDR экране камеры, так и на совместимых моделях MacBook Pro. А если вы предпочитаете традиционный SDR диапазон, просто включите его в настройках камеры.

Подробнее о HNCS HDR: Традиционные HDR-решения фокусируются исключительно на динамической оптимизации – осветлении теней и сжатии светлых участков для сохранения деталей. Хотя это позволяет сохранить детали, зачастую снижается контрастность и изображение становится плоским, жертвуя теми самыми тональными качествами, которые делают фотографии живыми. Инженеры Hasselblad поняли, что для достижения совершенства в передаче светлых участков требуется совершенно иной подход. Чтобы раскрыть весь потенциал HDR, Hasselblad расширяет цветовой охват со стандартного sRGB до более широкого P3. Новая система формирования изображения также обеспечивает пиковую яркость 1400 нит – на 75% больше, чем у предыдущих моделей. Эти усовершенствования раскрывают весь потенциал среднеформатной матрицы, раскрывая мельчайшие детали в светлых участках, которые в противном случае были бы утеряны. HNCS HDR, работа над которым велась 3 года, – революционное решение, которое усиливает фирменные естественные цвета и тональные переходы Hasselblad с помощью расширенных возможностей высокого динамического диапазона.

100-мегапиксельная КМОП-матрица

Усовершенствованная 100-мегапиксельная BSI CMOS матрица среднего формата воплощает стремление Hasselblad к бескомпромиссному качеству изображения. 16-битная глубина цвета, обеспечивающая около 281 триллиона цветов, позволяет улавливать мельчайшие оттенки, которые делают фотографии живыми. Диапазон светочувствительности был расширен вниз с ISO 64 до ISO 50, что позволило поднять максимум динамического диапазона еще на 1/3 ступени, до 15.3 EV. От самых глубоких теней до самых ярких участков, каждый нюанс сохраняется с исключительной детализацией.

OLED сенсорный экран с диагональю 3.6" (9.14 см) с наклонным механизмом

3.6-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением обеспечивает яркое HDR-изображение и пиковую яркость до 1400 нит, что дает реалистичную четкость, «прозрачность» изображения. Универсальный экран наклоняется вверх на 90° и вниз примерно до 43°, а также может быть немного отодвинут от корпуса, чтобы изображение не перекрывалось выступом видоискателя.

Стабильный по природе: 5-осевая стабилизация с эффективностью до 10 ступеней экспозиции

Эффективность стабилизации при съёмке удалённых объектов теперь в 8 раз6 выше, чем у X2D 100C. Усовершенствованная 5-осевая система матричной стабилизации позволяет снимать с рук при выдержках в несколько секунд и получать чёткие, резкие изображения. Длинные выдержки для съёмки движущегося транспорта или бегущей воды теперь доступны без штатива. Каждая камера X2D II 100C проходит индивидуальную двухчасовую калибровку по самым строгим протоколам Hasselblad. При работе с X2D II 100C наши инженеры применили высочайшие внутренние стандарты Hasselblad, добившись точности контроля в 0,1 пикселя благодаря калибровке механизма на пиксельном уровне. Система использует высокоточные гироскопы и акселерометры, определяющие движения с точностью до 0,001°. Благодаря обширным полевым исследованиям, анализирующим характер дрожания камеры в руках у людей различных возрастных групп, Hasselblad усовершенствовал алгоритмы стабилизации для реальных условий. Инновационный электронный компас даже компенсирует вращение Земли*, обеспечивая стабильную работу камеры по всему миру.

* Активируется через Phocus Mobile 2. Подробности см. в руководстве пользователя.

Приложение Phocus Mobile 2

Редактируйте изображения в RAW и RAW HDR на iPhone или iPad 5 — настраивайте экспозицию, снижайте шум с помощью Hasselblad Natural Noise Reduction (HNNR)8 и демонстрируйте их с фирменной естественной цветопередачей Hasselblad. Даже если камера выключена, вы можете активировать её через приложение и передавать изображения по беспроводной сети, не вынимая ее из сумки. Приложение также удобно для дистанционного управления камерой. Для еще более быстрого соединения камеру можно связать с мобильным устройством посредством кабеля Hasselblad USB-C / USB-C (в комплекте). Многие фотографы недолюбливают съемку в RAW из-за длительности процесса получения готового снимка, но теперь, вооружившись смартфоном или планшетом от Apple, все это можно делать на лету, прямо «в поле». К примеру, интеллектуальная очистка от шума 100-мегапиксельного изображения у современных моделей iPhone занимает всего 15 секунд, а у iPad Pro – еще меньше. К тому же, возможность сразу же рассмотреть изображение на крупном экране позволяет моментально вычислить брак и переснять сцену.

Внутренний SSD-накопитель объёмом 1 Тб

Благодаря встроенному SSD-накопителю камера X2D II 100C избавит вас от беспокойства о нехватке места во время творческих экспериментов, а также от задержек, связанных с работой карт памяти. Скорость записи до 2370 МБ/с и скорость чтения до 2850 МБ/с позволят камере моментально выгружать снимки при серийной съемке и без запинок перелистывать галерею – ничто не отвлекает от творческого процесса. А если вам потребуется дополнительное хранилище, воспользуйтесь слотом для карт памяти CFexpress Type B.

Изысканный внешний вид

Матовое графитово-серое покрытие, изготовленное с использованием передовых технологий нанесения и отделки, сочетает исключительную прочность с изысканной, изящной текстурой, а чёрные надписи добавляют завершающий штрих фирменного стиля. Оптимизированная внутренняя структура компонентов камеры позволила уменьшить вес на 7.5%9 с сохранением таких же размеров как у X2D 100C. Обновлённая рукоятка (хват) обеспечивает комфорт даже в самых длительных творческих путешествиях.

5D-джойстик и настраиваемые кнопки

5D-джойстик рядом с сенсорным экраном обеспечивает быстрый выбор точки фокусировки и интуитивно понятную навигацию по меню. Благодаря двум новым настраиваемым кнопкам (всего теперь их восемь) управление осуществляется буквально на кончиках пальцев.

Примечания

1. 10-ступенчатая стабилизация в центре изображения и 8-ступенчатая по краям. Измерено Hasselblad с макрообъективом XCD 3,5/120 по стандартам CIPA.

2. Требуется совместимый объектив XCD с обновлённой прошивкой. Недоступно с электронным затвором.

3. По состоянию на 25 августа 2025 г.

4. При включении HDR режим замера экспозиции фиксируется на интеллектуальном замере. HDR не поддерживается в следующих ситуациях: режим съёмки установлен на брекетинг фокусировки, непрерывный или брекетинг экспозиции; режим экспозиции установлен на ручной (M); при подключении вспышки, совместимой с Nikon; выбран только формат изображения «RAW». В этих режимах съёмки файлы RAW можно обрабатывать с применением эффектов HDR в Phocus и экспортировать как изображения Ultra HDR JPG.

5. Требуется iPhone или iPad с совместимой версией системы.

6. Согласно стандартам CIPA, увеличение выдержки с 7 до 10 ступеней позволяет увеличить безопасную выдержку до 8 раз.

7. Измерено при съёмке с рук с объективом XCD 2,5/25V.

8. Доступно только для изображений в формате RAW.

9. Вес указан без учёта аккумулятора и карты памяти.