Умеренно-длиннофокусный объектив Hasselblad XCD 2.5/90V (71 мм в 35-мм эквиваленте) является прекрасным выбором для портретов крупным планом («голова и плечи»), студийной фотографии, натюрмортов. Широкая диафрагма позволяет свободно управлять глубиной резкости: или захватывать объект целиком, или фокусировать все внимание на одной детали. Оптическая схема включает 1 асферический элемент и 1 элемент со сверхнизким коэффициентом рассеивания (ED), что исправляет хроматизм и кривизну поля.

Новый шаговый фокусировочный мотор работает быстро и плавно, а в ручном режиме имеет линейный характер работы (как механический привод) что позволяет фокусироваться по шкале дистанций на корпусе. Усовершенствован блок центрального затвора: он стал меньше, но сохранил высокую точность и скорость работы. Кстати, XCD 2.5/90V обеспечивает самую быструю X-синхронизацию со вспышками среди всех систем среднего формата: 1/4000 с. Это в особенности помогает при использовании вспышек днем, когда необходимо «пересилить» прямой солнечный свет и создать собственный свето-теневой рисунок. Тихое, практически бесшумное срабатывание лепестков затвора отлично подходит для ситуаций, когда посторонние звуки неуместны: например, в театре или церкви.

Объектив оснащен двумя кольцами: одно из них отвечает за ручную фокусировку, а функцию второго можно назначить по желанию через меню камеры: изменение диафрагмы, ISO, коррекция экспозиции и так далее. Корпус полностью металлический, с выгравированными маркировками и логотипом Hasselblad.