Объектив Hasselblad XCD 45mm f/4 P
Код товара : УТ-00075470
Артикул : @ CP.HB.00000457.01
159 990 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
320 г
Размеры
80 х 52 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
62 мм
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах (2 асферических)
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Стабилизатор изображения
нет
Угол поля зрения
61° / 50° / 39° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
Байонет
Hasselblad X
Максимальное фокусное расстояние, мм
45
Минимальное фокусное расстояние, мм
45
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол
Описание
Один из самых легких и компактных автофокусных объективов для камер среднего формата. Благодаря использованию двух асферических элементов снижение размеров не сказалось на качестве изображения: оно практически не уступает лучшим объективам серии XCD. Как можно видеть из графиков MTF, объектив демонстрирует высокую резкость и контрастность даже на полностью открытой диафрагме. Лепестковый центральный затвор работает очень тихо, а также позволяет синхронизироваться с любыми вспышками на выдержках до 1/2000 с.
Объектив прекрасно подходит для постоянного ношения, путешествий, уличной съемки и жанра.