Описание

Один из самых легких и компактных автофокусных объективов для камер среднего формата. Благодаря использованию двух асферических элементов снижение размеров не сказалось на качестве изображения: оно практически не уступает лучшим объективам серии XCD. Как можно видеть из графиков MTF, объектив демонстрирует высокую резкость и контрастность даже на полностью открытой диафрагме. Лепестковый центральный затвор работает очень тихо, а также позволяет синхронизироваться с любыми вспышками на выдержках до 1/2000 с.

Объектив прекрасно подходит для постоянного ношения, путешествий, уличной съемки и жанра.