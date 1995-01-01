Объектив Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V
Код товара : УТ-00061808
Артикул : @ HB-XCD38V
559 990 ₽
Гарантия 1 год.
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
350 г
Размеры
76 х 68 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
72
Конструкция объектива
10 элементов в 9 группах, из них 3 асферических и 3 элемента со сверхнизкой дисперсией (ED)
Относительное отверстие
1:2.5
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Стабилизатор изображения
нет
Угол поля зрения
70° / 59° / 46° (диагональный / горизонтальный / вертикальный)
Байонет
Hasselblad X
Максимальное фокусное расстояние, мм
38
Минимальное фокусное расстояние, мм
38
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол
Описание
Широкоугольный Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V (30 мм в 35-мм эквиваленте) превосходно подходит для документалистики, репортажа, уличной съемки, а также для пейзажной фотографии. Новый шаговый фокусировочный мотор работает быстро и плавно, а в ручном режиме имеет линейный характер работы (как механический привод) что позволяет фокусироваться по шкале дистанций на корпусе. Оптическая схема включает 10 элементов в 9 группах, из которых 3 асферических и 3 низкодисперсионных (ED) – это обеспечивает выдающуюся резкость от края до края кадра, а также свободу от хроматических аберраций.
Усовершенствован блок центрального затвора: он стал меньше, но сохранил высокую точность и скорость работы (X-синхронизация 1/2000 с). Тихое, практически бесшумное срабатывание отлично подходит для ситуаций, когда посторонние звуки неуместны: например, в театре или церкви.
Объектив оснащен двумя кольцами: одно из них отвечает за ручную фокусировку, а функцию второго можно назначить по желанию через меню камеры: изменение диафрагмы, ISO, коррекция экспозиции и так далее.
Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V выполнен в очень маленьком и легком металлическом корпусе (особенно для среднеформатного объектива). Его вес составляет всего 350 г, диаметр – 76 мм, длина – 68 мм. Он очень органично сочетается с камерами Hasselblad X1D и X2D. Система Hasselblad XCD переосмысливает средний формат, опровергая устаревшее мнение, будто это что-то тяжелое, громоздкое, неудобное для съемки.