Описание

Широкоугольный Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V (30 мм в 35-мм эквиваленте) превосходно подходит для документалистики, репортажа, уличной съемки, а также для пейзажной фотографии. Новый шаговый фокусировочный мотор работает быстро и плавно, а в ручном режиме имеет линейный характер работы (как механический привод) что позволяет фокусироваться по шкале дистанций на корпусе. Оптическая схема включает 10 элементов в 9 группах, из которых 3 асферических и 3 низкодисперсионных (ED) – это обеспечивает выдающуюся резкость от края до края кадра, а также свободу от хроматических аберраций.

Усовершенствован блок центрального затвора: он стал меньше, но сохранил высокую точность и скорость работы (X-синхронизация 1/2000 с). Тихое, практически бесшумное срабатывание отлично подходит для ситуаций, когда посторонние звуки неуместны: например, в театре или церкви.

Объектив оснащен двумя кольцами: одно из них отвечает за ручную фокусировку, а функцию второго можно назначить по желанию через меню камеры: изменение диафрагмы, ISO, коррекция экспозиции и так далее.

Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V выполнен в очень маленьком и легком металлическом корпусе (особенно для среднеформатного объектива). Его вес составляет всего 350 г, диаметр – 76 мм, длина – 68 мм. Он очень органично сочетается с камерами Hasselblad X1D и X2D. Система Hasselblad XCD переосмысливает средний формат, опровергая устаревшее мнение, будто это что-то тяжелое, громоздкое, неудобное для съемки.