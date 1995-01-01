Объектив Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5
Код товара : УТ-00075471
Артикул : @ CP.HB.00000418.01
649 990 ₽
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
1115 г
Размеры
85 х 145 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
77 мм
Конструкция объектива
15 элементов в 13 группах (2 асферических)
Относительное отверстие
1:3.5 - 1:4.5
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.42 - 0.6 м
Стабилизатор изображения
нет
Угол поля зрения
77° / 64° / 50° - 41° / 33° / 25° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
Байонет
Hasselblad X
Максимальное фокусное расстояние, мм
75
Минимальное фокусное расстояние, мм
35
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда
Описание
Зум-объектив Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 обеспечивает качество изображения на уровне фиксфокальных объективов серии XCD. Часто бывает, что даже профессиональные зум-объективы демонстрируют серьезные провалы, либо в широкоугольном положении, либо в длиннофокусном, либо в середине диапазона, но это совсем не тот случай. Как можно видеть из графиков MTF, объектив обеспечивает очень высокую разрешающую способность прямо от открытой диафрагмы и на всем диапазоне фокусных расстояний. Создать подобный объектив, тем более с интегрированным центральным затвором, было очень непростой задачей.
Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 может заменить собой как минимум 3 фиксфокальных объектива, он прекрасно подойдет для фотографов, которым важна универсальность, небольшой вес комплекта и скорость реакции на изменяющийся сюжет. Центральный затвор обеспечивает бесшумность и позволяет работать с любыми вспышками на всем диапазоне выдержек, от 68 минут до 1/2000 секунды.