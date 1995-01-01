Описание

Зум-объектив Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 обеспечивает качество изображения на уровне фиксфокальных объективов серии XCD. Часто бывает, что даже профессиональные зум-объективы демонстрируют серьезные провалы, либо в широкоугольном положении, либо в длиннофокусном, либо в середине диапазона, но это совсем не тот случай. Как можно видеть из графиков MTF, объектив обеспечивает очень высокую разрешающую способность прямо от открытой диафрагмы и на всем диапазоне фокусных расстояний. Создать подобный объектив, тем более с интегрированным центральным затвором, было очень непростой задачей.

Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 может заменить собой как минимум 3 фиксфокальных объектива, он прекрасно подойдет для фотографов, которым важна универсальность, небольшой вес комплекта и скорость реакции на изменяющийся сюжет. Центральный затвор обеспечивает бесшумность и позволяет работать с любыми вспышками на всем диапазоне выдержек, от 68 минут до 1/2000 секунды.