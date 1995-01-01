Объектив Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 относится к линейке E – Exclusive, в которую входят самые лучшие и бескомпромиссные модели. Это первый объектив компании со столь широким и удобным диапазоном фокусных расстояний: в 35-мм эквиваленте он составляет 28 - 76 мм. Высокая светосила облегчает съемку при недостаточном уровне освещения, а эквивалент по глубине резкости приблизительно составляет: f/2 - f/2.8, что обеспечивает широкие возможности по управлению ГРИП, размытию фона. Его реальный вес меньше, чем кажется по фотографиям: на самом деле он составляет около 900 г, что вполне сопоставимо с объективами типа 24-70/2.8 для 35-мм формата, да и по габаритам он получился даже меньше старого XCD 3.5-4.5/35-75. Впечатляет!

Объектив использует сложную оптическую схему: 16 элементов в 13 группах, из них 3 асферических и 5 низкодисперсионных, причем 1 элемент сочетает в себе оба качества сразу. Тем не менее, нужно понимать, что объектив с почти 3х оптическим зумом по качеству изображения никогда не будет конкурировать с объективом аналогичного уровня, рассчитанным под одно фокусное расстояние. Здесь этот также заметно: объектив как будто «считался» под 100 мм, на длинном конце он демонстрирует наилучшую резкость по центру и отсутствие хроматических аберраций (отлично для портретной съемки), к 60 мм контраст немного падает, а 35 мм на открытой диафрагме дает довольно мягкую картинку, причем здесь добавляется дисторсия и хроматические аберрации, что не исправляется до конца даже при диафрагмировании до f/8. Все это, конечно, правится при постобработке, но нужно иметь в виду: XCD 35-100mm f/2.8-4 E – это прежде всего про комфорт и возможность быстро изменять фокусные расстояния. Это особенно ценно при съемке динамичных, быстро развивающихся сюжетов: например, для уличной и travel фотографии, для съемки мероприятий и так далее.

Как и все объективы Hasselblad, XCD 35-100mm f/2.8-4 E использует встроенный лепестковый затвор, который работает очень тихо, не создает микросмаза при срабатывании и позволяет синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/4000 с. Максимальная длина выдержки (с камерой X2D II) составляет 68 минут. Фокусировка осуществляется с помощью шагового мотора и плавающей группы линз, это в том числе обеспечивает хорошие результаты при съемке с минимальной дистанции (0.5 м при 100 мм, увеличение 1:4). Объектив не подходит для макро, но позволяет снимать крупные планы. По заявлению Hasselblad, в сочетании с новой X2D II этот объектив устанавливает новые стандарты по скорости и качеству автофокуса среди всей XCD линейки.

Объектив выполняется в полностью металлическом корпусе с внутренними уплотнителями, защищающими от пыли и влаги. На корпусе размещено 3 кольца управления. Наиболее дальнее от камеры управляет фокусом в ручном режиме, второе – трансфокацией, а третье является назначаемым: можно задать на него контроль диафрагмы, выдержки, ISO, коррекции экспозиции и так далее (*на 2025 г – только с камерой X2D II).

В целом, Hasselblad XCD 35-100mm f/2.8-4 – выдающийся зум-объектив с высокой светосилой, приятным, мягким боке и возможностью быстро адаптироваться к ситуации – ведь во время съемки не всегда бывает время на замену линз, а с ним вы сможете реагировать моментально. От широкого плана до концентрации на отдельных деталях – один поворот кольца.

Характеристики