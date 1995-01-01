Самый маленький и самый легкий сверхширокоугольный объектив для среднеформатных камер с байонетом Hasselblad X (*на август 2023 г). Идеальный выбор для стрит-фотографии, путешествий, съемки природы и архитектуры. При весе всего 245 г он замечательно подходит для повседневного ношения. Оптическая схема состоит из 9 элементов в 8 группах, 2 из которых являются асферическими и 1 – со сверхнизкой дисперсией (ED). Эти специальные элементы исправляют такие аберрации как кривизна поля, дисторсия, хроматические аберрации. Объектив рассчитывался с учетом требований современных 100-мегапиксельных матриц, он обеспечивает отличную резкость и высокий контраст изображения, хотя на полностью открытой диафрагме они немного снижаются от центра к границам кадра, как можно видеть на графиках MTF.

Фокусировка обеспечивается с помощью небольшой группы линз, которая легко перемещается с помощью линейного шагового мотора. Это обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 22 см (от фокальной плоскости), что дает возможность снимать небольшие объекты крупным планом (коэффициент увеличения 1:6). Встроенный лепестковый затвор тоже работает быстро и тихо, позволяя синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/4000 с – импульсный свет можно использовать посреди ясного дня, чтобы создать световой акцент на вашем объекте съемки и затемнить фон.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, а кольцо ручной фокусировки покрыто фирменной гравировкой с логотипом H. Передняя резьба позволяет устанавливать светофильтры диаметром 72 мм.