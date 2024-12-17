Hasselblad 907X – это сочетание вневременного винтажного дизайна и самых современных технологий. Система выполнена по классической схеме: камера и съемный цифровой задник CFV 100C. Задник обладает самыми последними технологиями Hasselblad, включая 100-мегапиксельную матрицу с 15 ступенями динамического диапазона, глубиной цвета 16 бит и диапазоном светочувствительности от 64 до 25600 ISO. Столь высокое разрешение в сочетании с превосходной оптикой Hasselblad позволяет передать самые мелкие детали, а широкий динамический диапазон обеспечивает плавные переходы между светлыми и темными участками.

Технология Hasselblad Natural Color Solution обеспечивает столь естественные, натуральные и точные цвета, что в большинстве случаев вам не потребуется применять дополнительную обработку.

Добавление фазового автофокуса (294 зоны) и функции автоматического распознавания лиц обеспечивает высокую скорость и точность наведения на резкость: примерно в 3 раза выше, чем у модели предыдущего поколения CFV II 50C. Вы можете сконцентрировать свое внимание на композиции снимка и работе с моделью.

Снимки сохраняются на встроенном твердотельном накопителе емкостью 1 Тб, снимки можно передать как по Wi-Fi, так и с помощью высокоскоростного порта USB 3.1 Gen2 (10 Гбит/с). При необходимости вы также сможете использовать карты памяти формата CFexpress Type B.

В комплекте с камерой идет адаптер с горячим башмаком, который поддерживает работу со вспышками в автоматическом (TTL) режиме. В этом режиме камера поддерживает вспышки Nikon SB-300, SB-500, SB-700 и SB-5000, а также Profoto A10, A1 и радиосинхронизаторы Profoto Air Remote TTL, Connect и Connect Pro, с помощью которых можно синхронизировать ее с мощными студийными моноблоками и генераторными головками Profoto. В комплекте также идет синхрокабель PC / джек 3.5 мм для вспышек других производителей (они будут работать в ручном режиме). Благодаря использованию центрального затвора синхронизация с любыми вспышками доступна при всех доступных выдержках, вплоть до 1/4000 с (минимальная выдержка зависит от модели объектива).

Сенсорный дисплей камеры откидывается вверх и может быть зафиксирован в 2 положениях: на 40° и на 90°. Его диагональ составляет 3.2", разрешение 2.36 млн. точек, глубина цвета 24 бита. Поддерживается функция управления жестами.

Вы также можете установить на камеру рукоятку 907X Control Grip и видоискатель 907X Optical Viewfinder (данные аксессуары продаются отдельно). А задник CFV 100C также можно установить на большую часть старых пленочных камер Hasselblad V, выпускавшихся с 1957 (за исключением SWC): в этом случае вам придется фокусироваться вручную, зато вы сможете попробовать все прелести съемки через оптический шахтный видоискатель.

Камера работает с современными объективами Hasselblad серии XCD, а при помощи соответствующих адаптеров также можно установить объективы старых серий HC / HCD, XPan и V.

Комплектация: