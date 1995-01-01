Harman Switch Azure – творческая цветная фотопленка, созданная на базе Harman Phoenix. Но в момент производства слои эмульсии, отвечающие за синий и красный диапазоны спектра меняются местами, что обеспечивает совершенно фантастические, потусторонние цвета: синий превращается в красный, красный в синий (с фиолетовым оттенком), голубой и желтый также меняются местами, при этом зеленый, маджента и белый остаются неизменными. Так это звучит в теории, а на практике получается что-то еще более безумное, союз Lomochrome Turquoise XR с Redscale-пленкой.

Впрочем, цветопередача в значительной степени зависит от устройства, на котором вы будете оцифровывать эту пленку, и выставленных настроек – необычное расположение слоев эмульсии часто сводит аппараты с толку при выборе автоматического режима, что дает изменчивые, непостоянные результаты. В файле технических спецификаций Harman подробно останавливается на рекомендуемых настройках таких популярных сканеров как Fuji SP3000, Noritsu HS1800 и Epson v850. Хорошие результаты также дает оцифровка с помощью специальных насадок для зеркальных / беззеркальных фотоаппаратов (с последующей инверсией негатива в редакторах, таких как Adobe Photoshop).

Пленка характеризуется высоким контрастом, насыщенными цветами и ограниченным динамическим диапазоном: при экспонировании желательно быть точным. Наилучшие результаты достигаются при ISO 125, при этом допускается экспонирование в диапазоне 50 - 200 EI. Зерно достаточно крупное, выраженное. При этом для ярких участков изображения характерно фиолетовое гало по контуру (как у Phoenix, но там оно было оранжево-красным) – это результат вторичной засветки эмульсии светом, прошедшим пленку насквозь и отразившимся от прижимной пластины. При съемке в ясные, солнечные дни рекомендуется использовать UV фильтры, это улучшит четкость изображения (clarity).

Проявка осуществляется по процессу С-41, Switch Azure можно проявлять вместе с другими фотопленками, она не повреждает лабораторную химию. Пуш-процессинг не рекомендуется.

Хранение: свежую пленку рекомендуется хранить в прохладных сухих условиях (10-20° С), для длительного хранения можно использовать холодильники / морозилки, но в этом случае пленке требуется дать время на нагрев до комнатной температуры (2 и 6 часов соответственно). После экспонирования пленку следует проявить как можно быстрее, а после проявки негативы хранить в прохладных, темных и сухих местах