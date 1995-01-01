HARMAN RED 125 — это среднечувствительная фотоплёнка с эффектом «редскейл» (Redscale) на основе эмульсии HARMAN Phoenix. Эффект «редскейл» достигается, когда цветную пленку заряжают в катушку кверху подложкой, поэтому при съёмке сначала экспонируется чувствительный к красному слой. Это создаёт необычные результаты, состоящие преимущественно из насыщенных красных, оранжевых и жёлтых оттенков.

Катушка имеет DX-кодировку (125 ISO), но пленку также можно быть экспонировать в диапазоне от 50 до 400 единиц. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем снимать в диапазоне от 100 до 200 ISO в зависимости от яркости и контрастности сцены.

В зависимости от экспозиции и цветовых характеристик сцены изображения могут варьироваться от сильных «апокалиптических» ярко-оранжевых и красных тонов до более тонких оранжевых и зеленых тонов с тонкими тенями.

Недодержка дает более грубое зерно, выраженные глубокие тени, более глубокие красные оттенки. Нормальное экспонирование — нормальное зерно, плотные оранжевые тона, более мягкие тени. Передержка — более мелкое зерно, более светлые, контрастные изображения, различные, варьирующиеся тона.

Проявка: стандартная машинная обработка C41. Рекомендации по проявке и сканированию см. в техническом описании.