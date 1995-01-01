Harman RED 125 - cреднечувствительная пленка 120 формата с ISO 125 и красным оттенком на основе эмульсии Harman Phoenix.Redscale — это эффект, который получается при съемке и экспонировании чувствительного к красному слоя, что создает потрясающие результаты, в основном состоящие из красных, оранжевых и желтых оттенков.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем снимать в диапазоне от 100 до 200 ISO в зависимости от яркости и контрастности сцены. В зависимости от экспозиции и цветовых характеристик сцены изображения могут варьироваться от сильных «апокалиптических» ярко-оранжевых и красных тонов до более тонких оранжевых и зеленых тонов с тонкими тенями.

Недоэкспонирование — более грубое зерно, заметные тени, более глубокие красные оттенки. Нормальное экспонирование — нормальное зерно, постоянные оранжевые тона, более мягкие тени. Передержка — более мелкое зерно, более яркие, контрастные изображения, различные тона. Проявка по цветному процессу С-41.