Harman Phoenix 200 – первая цветная негативная пленка от компании HARMAN technology, которая уже более века славится своей черно-белой продукцией, включающей фотопленки, фотобумагу и средства для проявки. Сам производитель называет эту пленку «экспериментальной», она полностью разработана внутри компании, производится на заводе в городе Мобберли (Англия) и не является результатом ребрендинга чужой продукции. Phoenix 200 анонсирована 2024 года и выпущена в продажу 1 декабря 2024. Серия ограничена: предполагается, что если продажи будут успешными, то Harman продолжит работу над формулами эмульсии.

Работа над пленкой в секретной обстановке велась в течение 2 лет, с конца 2022 года. За такой весьма короткий срок получилась интересная новая эмульсия, обеспечивающая характерный «аналоговый вид», с яркими, насыщенными цветами, высоким контрастом, довольно крупным зерном и приятной передачей тонов кожи. Попробовавшие эту пленку фотографы отмечают некоторую нестабильность результатов в зависимости от места и времени съемки (в пасмурную погоду, в тени, под искусственным освещением и так далее), цветовой баланс может сдвигаться как в сторону желто-оранжевых, так и в сторону зеленых тонов (хотя в целом это довольно естественно из-за изменения цветовой температуры и яркости света). На наш взгляд, наиболее точные по цветам результаты пленка показывает в солнечную погоду на открытой местности (5600К), а также при съемке в «золотые часы». Так или иначе, в ситуации, когда многие известные и популярные цветные пленки были сняты с производства, это замечательная новость для всех любителей аналоговой фотографии.

Phoenix 200 выпускается в катушках 135 и 120 формата, проявка осуществляется по стандартному автоматическому процессу C41. Катушки 135 формата имеют DX-кодировку для фотоаппаратов с автоматическим определением светочувствительности. Пленка показывает наилучшие результаты при экспонировании по ISO 200, но в экспериментальных, творческих целях также допускаются отклонения в пределах 1 ступени, от ISO 100 до ISO 400.