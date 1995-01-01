Фотозонт US-101GS – средний по размеру представитель семейства комбинированных зонтов типа «2 в 1» от Grifon. Двусторонняя отражающая поверхность снимается и переворачивается при необходимости. Серебристая поверхность – самая отражающая, по сравнению с белой она дает более жесткий свет, более глубокие тени. Цветовой баланс при этом не изменяется: свет от вспышки остается холодным. Золотистая поверхность придает освещению теплый оттенок, в портретной съемке это обычно используется чтобы создать эффект загара или «золотого часа».

Зонты обеспечивают широкий угол рассеивания, поэтому их часто используют для портретов в полный рост, групповых портретов или для съемки активного действия (например, спортивные трюки), когда фотограф не может точно предугадать, в каком конкретном месте окажется объект съемки. Угол освещения можно регулировать, сдвигая зонт в креплении ближе или дальше от вспышки. Это недорогие, доступные световые модификаторы, которые, к тому же могут использоваться с осветителями без байонетного крепления (световые панели, лампы-вспышки).

Зонт US-101GS компактный и легкий, он удобен в транспортировке, хорошо подходит для съемки на выезде.

Характеристики