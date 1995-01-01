Grifon SP-S4F8M – это резьбовой переходник, который с помощью простой шлицевой отвертки завинчивается в резьбу 3/8"-16, позволяя сузить ее до 1/4"-20. Может быть полезен для монтажа штативных головок, студийных микрофонов и другого аудио-, фото-, видеооборудования. Переходник целиком уходит внутрь резьбового гнезда, поэтому соединение получается без лишних зазоров.
Материал: стальной сплав
Длина: 1 см
Цвет: золотистый
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