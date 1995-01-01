Резьбовой переходник Grifon SP-S4F8M: с 1/4" на 3/8", 5 шт.



Код товара: УТ-00092113 Артикул: 16603 Код товара: УТ-00092113 Артикул: 16603 Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Grifon SP-S4F8M – это резьбовой переходник, который с помощью простой шлицевой отвертки завинчивается в резьбу 3/8"-16, позволяя сузить ее до 1/4"-20. Может быть полезен для монтажа штативных головок, студийных микрофонов и другого аудио-, фото-, видеооборудования. Переходник целиком уходит внутрь резьбового гнезда, поэтому соединение получается без лишних зазоров. Материал: стальной сплав

Длина: 1 см

Цвет: золотистый Видео Наш обзор

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