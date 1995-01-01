Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Резьбовой переходник Grifon SP-S4F8M: с 1/4" на 3/8", 5 шт.

Код товара:УТ-00092113
Артикул:16603

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Grifon SP-S4F8M – это резьбовой переходник, который с помощью простой шлицевой отвертки завинчивается в резьбу 3/8"-16, позволяя сузить ее до 1/4"-20. Может быть полезен для монтажа штативных головок, студийных микрофонов и другого аудио-, фото-, видеооборудования. Переходник целиком уходит внутрь резьбового гнезда, поэтому соединение получается без лишних зазоров.

  • Материал: стальной сплав
  • Длина: 1 см
  • Цвет: золотистый