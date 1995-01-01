Grifon SFUV-5050 – это комплект из складного софтбокса 50х50 см и кронштейна SLB-S с рукояткой и креплением для накамерной вспышки с прямоугольной формой головки. Байонет Bowens позволяет использовать не только софтбокс из комплекта, но и другие насадки с этим популярным типом крепления. Также имеется отверстие для установки зонта.

В основании рукоятки имеется отверстие под стандартный «палец» 5/8", которым оснащаются практически все студийные стойки, поэтому софтбокс можно использовать как с рук, так и на стационарном креплении. Вспышка устанавливается в винтовой зажим, резиновые накладки предотвращают ее выскальзывание, а также появление царапин. Благодаря поворотному кронштейну угол наклона вспышки регулируется в широком диапазоне.

Софтбокс выполнен на пружинном стальном каркасе, который складывается примерно в 3 раза от величины в раскрытом виде. Два рассеивателя, внутренний и внешний, обеспечивают качественное рассеивание и смягчение светового потока. Серебристое внутреннее покрытие минимизирует световые потери.

Grifon SFUV-5050 – отличное решение для выездной съемки. Он позволяет получить мягкий характер светового рисунка, что так ценится в портретной съемке, при этом не занимает много места. Подсветить лицо модели при съемке с контровым светом, создать световой акцент, приглушив освещенность фона, реализовывать собственные световые схемы, игнорируя положение солнца – все это можно с хорошей вспышкой и качественным складным софтбоксом от Grifon. В комплекте идет фирменная сумка с верхней ручкой.

Размерность: софтбоксы серии SFUV выпускаются в размерах от 40х40 до 80х80 см. Если SFUV-4040 и SFUV-5050 комфортны для использования в руке самого фотографа, то для SFUV-6060 и SFUV-8080 вам, скорее всего, потребуется стойка или ассистент, который будет их держать. При использовании стоек помните про высокую парусность: на улице их нужно утяжелять мешками с песком или другим балластом. При установке вспышки не забудьте перевести зум ее рефлекторов в максимально широкое положение.

Характеристики

цвет: черный;

материал держателя: ABS пластик;

габариты держателя: 15 х 5.5 х 22 см;

вес держателя: 410 г.

Комплектация