Прямоугольный софтбокс размера 90х90 см обеспечивает мягкий, но при этом направленный световой поток. Данная модель снабжена 2 вентиляционными окнами на липучках, что позволяет ей работать с галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. В комплекте 2 белых тканевых рассеивателя: внутренний и внешний. Внутренняя поверхность серебристая, для снижения световых потерь.

По конструкции данный софтбокс относится к классическим моделям: в кожух по углам заводятся 4 спицы, которые затем устанавливаются крест-накрест в отверстия на металлическом кольце с байонетом Bowens. Затем внутрь устанавливается малый рассеиватель, и, наконец, последним на липучки прикрепляется внешний.

Квадратные софтбоксы такого размера обычно используются для бюстовых портретов и портретов в формате «голова и плечи». Квадратная форма естественным образом имитирует свет, падающий от окна, что помогает создать органичную атмосферу в интерьерной или портретной съемке. Также они зачастую применяются в предметной съемке.

Комплектация:

Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.

Спицы – 4 шт.

Внешний отражающий кожух – 1 шт.

Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.

Внешний белый рассеиватель – 1 шт.

Чехол – 1 шт.

Характеристики