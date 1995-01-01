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Софтбокс Grifon SBQ-9090, 90х90 см, жаростойкий, Bowens

Код товара:УТ-00092066
Артикул:07407

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прямоугольный софтбокс размера 90х90 см обеспечивает мягкий, но при этом направленный световой поток. Данная модель снабжена 2 вентиляционными окнами на липучках, что позволяет ей работать с галогенными осветителями мощностью до 1000 Вт. В комплекте 2 белых тканевых рассеивателя: внутренний и внешний. Внутренняя поверхность серебристая, для снижения световых потерь.

По конструкции данный софтбокс относится к классическим моделям: в кожух по углам заводятся 4 спицы, которые затем устанавливаются крест-накрест в отверстия на металлическом кольце с байонетом Bowens. Затем внутрь устанавливается малый рассеиватель, и, наконец, последним на липучки прикрепляется внешний.

Квадратные софтбоксы такого размера обычно используются для бюстовых портретов и портретов в формате «голова и плечи». Квадратная форма естественным образом имитирует свет, падающий от окна, что помогает создать органичную атмосферу в интерьерной или портретной съемке. Также они зачастую применяются в предметной съемке.

Комплектация:

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Характеристики

  • Вес: 1.2 кг
  • спицы – алюминиевый сплав;
  • материал внешнего кожуха – полиэстер металлизированный высокоотражающий;
  • материал рассеивателей – белый жаропрочный нейлон.