Софтбокс SB-6090 от GRIFON – классическая популярная модель прямоугольного преобразователя света. Компактный и универсальный софтбокс с удобными габаритами 60 х 90 см. Сфера его применения чрезвычайно широка: от студийных портретов до предметных съемок и выездных корпоративных фотосессий.

«Софтбоксов много не бывает» - с этим утверждением согласятся все, кто имеет дело с профессиональными студийными съемками высокого класса. Модификатор света SB-6090 работает со светом просто и эффективно, как и все софтбоксы данного типа. Преобразование светового потока происходит в них в два этапа. Крепление Bowens подойдёт для большинства осветительных приборов.

Жесткий свет с резкими тенями поступает от прямого источника (постоянного света или импульсного типа) в закрытое пространство софтбокса. Первым делом он попадает на серебристую внутреннюю поверхность купола SB-6090. Происходит отражение и значительное смягчение света, так как источником теперь выступает не вспышка, а вся серебристая сторона купола. А мы с вами знаем, что чем больше площадь источника света, тем этот свет мягче.

Второй этап модификации света в SB-6090 связан с диффузорами из белой нейлоновой ткани, закрепленными на пути отраженного светового потока. Теперь к потоку мягкого света присоединяется процесс рассеивания, который добавляет к свету ценнейшее свойство – равномерность.

В итоге вы получаете поток хорошо управляемого мягкого равномерного света, который будет полезным при любом формате освещения в качестве рисующего, заполняющего или вспомогательного акцентирующего света.

Характеристики: