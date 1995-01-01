Держатель отражателей и фона Grifon RH-01 предназначен для складных отражателей и тканевых фонов на стальной пружине. Для этого он оснащен двумя пружинными зажимами, которые захватывают фоны и отражатели за обод. Длина стрелы регулируется в пределах от 65 до 173 см. Для установки на стойки держатель оснащен муфтой, которая устанавливается на секции диаметром секций 19, 22, 25 или 28 мм.