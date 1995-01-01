С помощью фотозонта G-84 от GRIFON вы получите теплый рассеянный свет, близкий к естественному освещению. Зонты с металлизированной поверхностью дают наиболее жесткий из всех, то есть изображение получается детализированным, контрастным, резким, с четко прорисованными тенями, с хорошей проработкой изгибов и граней. Такое обычно используется в beauty и fashion фотографии, съемке рекламы и так далее. Золотой цвет покрытия создает, соответственно, очень теплый световой поток: можно создать эффект загара или «золотого часа» на закате.

С наружной стороны фотозонт покрыт прочным чёрным материалом, что делает его практичным и долговечным. Спицы диаметром 8 мм, как и весь остов, сделаны из устойчивого сплава. Конструкция надежна, а качество соответствует международным стандартам.

По сравнению с софтбоксами отражающие зонты дают куда более широкий угол освещения, они хороши в ситуациях, когда требуется покрыть большие площади. Например, при съемке портретов в полный рост, групповых портретов, портретов в интерьерах и так далее. Это относительно компактные, легкие и доступные световые модификаторы, которые быстро приводятся в готовность и быстро складываются по завершению съемки – очень удобно для выездных фотосессий. Кроме того, зонты универсальны: они могут работать с накамерными фотовспышками, простейшими лампами-вспышками, студийными моноблоками, световыми панелями – с чем угодно.

Характеристики