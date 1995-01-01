Сумка CB 08-03 от GRIFON предназначена для перевозки и хранения студийного фотооборудования, высота которого в сложенном состоянии не превышает 80-ти см. К такому оборудованию относятся различные штативы, стойки, фотозонты. Габариты сумки СВ 08-03 делают ее одной из самых востребованных среди мастеров, выезжающих на съемки из студии. Размеры 25 х 35 х 85 см позволяют разместить в ней практически любые аксессуары, имеющих удлиненную форму. Переносят ее с помощью крепких ручек, снабжённых стяжкой с липучкой посередине для соединения при необходимости.

Следует заметить, что идеальной универсальной сумки, которая подходила бы для любого фотооборудования, нет и не может быть в природе. Фотографам приходится подбирать модели с учетом вида и, главное, габаритов переносного оборудования. Тем не менее, есть несколько общих принципов и критериев качества, которые нужно знать и применять при выборе оптимального варианта.

Главная и единственная функция любых сумок, чемоданов и кофров с приставкой «фото» – это безопасность и сохранность хрупкого фотооборудования. Это напрямую относится и к модели CB 08-03 от GRIFON.

Преимущества:

стенки корпуса из плотного материала хорошо защищают ее содержимое;

внешняя ткань водостойкая;

продуманная эргономика: длина ручек и габариты корпуса.

Характеристики: