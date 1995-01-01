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Сумка Grifon CB 08-03, для студийного оборудования

Код товара:УТ-00095791
Артикул:17107

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка CB 08-03 от GRIFON предназначена для перевозки и хранения студийного фотооборудования, высота которого в сложенном состоянии не превышает 80-ти см. К такому оборудованию относятся различные штативы, стойки, фотозонты. Габариты сумки СВ 08-03 делают ее одной из самых востребованных среди мастеров, выезжающих на съемки из студии. Размеры 25 х 35 х 85 см позволяют разместить в ней практически любые аксессуары, имеющих удлиненную форму. Переносят ее с помощью крепких ручек, снабжённых стяжкой с липучкой посередине для соединения при необходимости.

Следует заметить, что идеальной универсальной сумки, которая подходила бы для любого фотооборудования, нет и не может быть в природе. Фотографам приходится подбирать модели с учетом вида и, главное, габаритов переносного оборудования. Тем не менее, есть несколько общих принципов и критериев качества, которые нужно знать и применять при выборе оптимального варианта.

Главная и единственная функция любых сумок, чемоданов и кофров с приставкой «фото» – это безопасность и сохранность хрупкого фотооборудования. Это напрямую относится и к модели CB 08-03 от GRIFON.

Преимущества:

  • стенки корпуса из плотного материала хорошо защищают ее содержимое;
  • внешняя ткань водостойкая;
  • продуманная эргономика: длина ручек и габариты корпуса.

Характеристики:

  • габариты – 25 х 35 х 85 см;
  • материал – полиэстер, износостойкая ткань высокого качества;
  • стенки корпуса из плотного водостойкого материала;
  • застежка – молния по периметру верхней плоскости с трех сторон;
  • вес – 1,0 кг.