Grifon B-105 – тканевый синий фон-хромакей, хлопчатобумажный муслин высокой плотности (186 г/м2), матовая небликующая ткань с мелкоячеистой текстурой, которая на снимках выглядит как сплошная синяя поверхность. Этот фон, как правило, используется в качестве «хромакея», то есть инструмента для замены фона (работает как для фото, так и для видео). Цвет фона – кислотный синий, RGB 1-23-255.

По сравнению с зеленым хромакеем синий цвет гораздо меньше «пачкает» объект отраженным светом (зеленые отсветы на коже и волосах выглядят хуже и тяжело корректируются при обработке). Это особенно критично при съемке, к примеру, блондинок, прозрачных объектов, светлой одежды и так далее. Из минусов: синий фон требует яркой подсветки, иначе цифровой шум может испортить кеинг.

Размеры фона (3х5 м) вполне достаточны не только для ростовых, но и для групповых портретов. Фон не очень тяжелый: всего 2.5 кг, такую нагрузку легко выдерживают мобильные подвесные системы, так называемые «ворота». По стороне 3 м прошиты рукава, в один из которых заводится горизонтальная перекладина ворот, поэтому развертывание всей фоновой системы на новом месте занимает буквально пару минут.