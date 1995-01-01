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Соты Grifon # 70 KU для параболического софтбокса 70 см

  • # 70 KU для параболического софтбокса 70 см
  • # 70 KU для параболического софтбокса 70 см
  • # 70 KU для параболического софтбокса 70 см
  • # 70 KU для параболического софтбокса 70 см
  • # 70 KU для параболического софтбокса 70 см
Код товара:УТ-00092074
Артикул:07620

Товар не найден

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Описание
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Описание

Тканевые соты для параболических софтбоксов Grifon KU-16 70 и KU II-16 SW-70, а также родственных моделей других производителей. Соты отсекают боковые лучи и сужают угол рассеивания, это позволяет избежать паразитной засветки фоновых объектов (light spill), фон получается более приглушенным, а рисунок в целом – более контрастным и «драматичным» (когда это необходимо). Соты также помогают при использования софтбокса в качестве контрового света: меньше вероятность получить блики и ореолы в объективе.

Эта решетка состоит из квадратных ячеек из синтетического полотна без каркаса. Соты устанавливаются по периметру переднего края софтбокса с помощью ленты-«липучки». Ширина, длина и глубина ячеек составляют 4 х 4 х 4 см.