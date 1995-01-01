Кронштейн GreenBean WallPlate WP-027 потолочный-настенный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073249 Артикул : 23454

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WallPlate WP-027 – кронштейн с крепежной шпилькой диаметром 16 мм (5/8") и площадкой 120х80 мм. Длина шпильки 115 мм. Предназначен для крепления на стену или потолок (крепежные элементы в комплект не входят). Кронштейн изготовлен из стали. Задать вопрос 1 490 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание WallPlate WP-027 – кронштейн с крепежной шпилькой диаметром 16 мм (5/8") и площадкой 120х80 мм. Длина шпильки 115 мм. Предназначен для крепления на стену или потолок (крепежные элементы в комплект не входят). Кронштейн изготовлен из стали. Характеристики: Крепление: шпилька Ø 5/8" (16 мм), длина 115 мм

шпилька Ø 5/8" (16 мм), длина 115 мм Материал: сталь

сталь Размер площадки: 120х80х4 мм (4 отв. Ø8мм, 4 отв. Ø6мм)

120х80х4 мм (4 отв. Ø8мм, 4 отв. Ø6мм) Вес 455 г

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