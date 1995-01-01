Кронштейн GreenBean WallPlate WP-027 потолочный-настенный
Код товара : УТ-00073249
Артикул : 23454
1 490 ₽
Гарантия 1 год
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Описание
WallPlate WP-027 – кронштейн с крепежной шпилькой диаметром 16 мм (5/8") и площадкой 120х80 мм. Длина шпильки 115 мм. Предназначен для крепления на стену или потолок (крепежные элементы в комплект не входят). Кронштейн изготовлен из стали.
Характеристики:
- Крепление: шпилька Ø 5/8" (16 мм), длина 115 мм
- Материал: сталь
- Размер площадки: 120х80х4 мм (4 отв. Ø8мм, 4 отв. Ø6мм)
- Вес 455 г
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