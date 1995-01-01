Рукоятка GreenBean VideoMaster HL15

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Код товара: УТ-00069206 Артикул: 30298 Код товара: УТ-00069206 Артикул: 30298 Тип аксессуара Рукоятки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Рукоятки Описание VideoMaster HL5 (левая) – дополнительная рукоятка штатива VideoMaster 315 для панорамирования левой рукой (или двумя руками). Крепление резьбовое М8 с храповой шайбой. Ручка телескопическая, с резиновой накладкой, длина регулируется в пределах от 39 до 58 см. Может устанавливаться на другие штативные головки с аналогичным креплением. Материалы: алюминиевый сплав, резина

Винт: М8

Диаметр секций: 18, 22 мм

Длина: 39 - 58 см

Размер упаковки: 40 х 7 х 4 см

Вес брутто: 0.4 кг Видео Наш обзор

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