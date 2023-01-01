VideoMaster HL5 (левая) – дополнительная рукоятка штатива VideoMaster 315 для панорамирования левой рукой (или двумя руками). Крепление резьбовое М8 с храповой шайбой. Ручка телескопическая, с резиновой накладкой, длина регулируется в пределах от 39 до 58 см. Может устанавливаться на другие штативные головки с аналогичным креплением.