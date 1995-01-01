Рукоятка GreenBean VideoMaster HL15
Код товара:УТ-00069206
Артикул:30298
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараРукоятки
Описание
VideoMaster HL5 (левая) – дополнительная рукоятка штатива VideoMaster 315 для панорамирования левой рукой (или двумя руками). Крепление резьбовое М8 с храповой шайбой. Ручка телескопическая, с резиновой накладкой, длина регулируется в пределах от 39 до 58 см. Может устанавливаться на другие штативные головки с аналогичным креплением.
- Материалы: алюминиевый сплав, резина
- Винт: М8
- Диаметр секций: 18, 22 мм
- Длина: 39 - 58 см
- Размер упаковки: 40 х 7 х 4 см
- Вес брутто: 0.4 кг