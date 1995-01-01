Штатив GreenBean VideoMaster 307C, для видео, карбоновый
Код товара : УТ-00075387
Артикул : 28659
15 290 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Легкий видеоштатив GreenBean VideoMaster 307С подходит для установки и стабилизации цифровых видео- и фотокамер во время студийных или выездных съемок. Штатив поставляется в комплектной сумке-чехле.
Двойные карбоновые трубки ног и литые алюминиевые детали штатива значительно снижают вероятность вибрации камеры при съемке. Жидкостная 2D-видеоголовка с механизмом предустановленного контрбаланса и демпфированием наклона и горизонтального панорамирования позволяет проводить плавные наклоны и вращения камеры. Фиксаторы наклона и вращения дают возможность проводить раздельные горизонтальные и вертикальные панорамирования.
Переставляемая рукоятка служит для работы левой или правой рукой. Для установки рукоятки на видеоголовке размещены крепежные отверстия по обоим сторонам.
Литая алюминиевая крестовина с чашей-полусферой Ø60 мм, в которую устанавливается видеоголовка, конструктивно выполнена таким образом, чтоб быстро настроить горизонтальное положение камеры для съемки. Пузырьковый уровень на штативной головке помогает выровнять «горизонт»
Необходимая для съемки высота штатива устанавливается выдвижением двойной 3-секционной рамы треноги (трипода) с фиксацией винтовыми зажимами. Усиление трипода осуществляется с помощью средней алюминиевой растяжки.
На концах ножки треноги предусмотрены опоры со сдвоенными шипами и съемными резиновыми подпятниками. Резиновые подпятники могут использоваться на ровных поверхностях, в помещениях, на полу. Шипы — в открытом грунте, например при проведении съемок дикой природы.
Камера закрепляется на быстросъемной площадке при помощи шлицевого винта 1/4” или 3/8”. Быстросъемная съемная площадка помещается на штативную головку буквально за секунду. Для этого необходимо нажать кнопку блокировки площадки, вставить площадку в направляющие и зафиксировать. Предохранитель-блокиратор не позволит площадке случайно выскользнуть из направляющих и повредить дорогостоящее оборудование.
Балансировка камеры осуществляется перемещением площадки вдоль направляющих в пределах 45 мм.
Особенности
- Нагрузка до 5 кг
- Высота 790-1645 мм
- Длина в сложенном виде 850 мм
- Съемная 2D видеоголовка с механизмами демпфирования (наклона и горизонтального панорамирования)
- Предустановленный контрбаланс
- Быстросъемная площадка 93х50 мм с винтами для крепления камеры 1/4”, 3/8”
- Чаша-полусфера Ø60 мм для быстрого выравнивания камеры
- Пузырьковый уровень для определения уровня горизонта
- Быстроскладная двойная выдвижная 3-секционная конструкция треноги (трипода) с винтовыми зажимами
- Опоры со сдвоенными шипами и съемными резиновыми подпятниками
- Средняя растяжка
- Переставляемая рукоятка для работы левой или правой рукой
- Сумка-чехол для транспортировки и хранения в комплекте
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