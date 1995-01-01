GreenBean RAIL 120 – это удлиненный вариант держателя типа «холодный башмак». Предназначен для установки дополнительных аксессуаров, таких как микрофон, небольшой осветитель и так далее. Длина рельсы составляет 12 см, что позволяет закрепить сразу 2 аксессуара. RAIL 120 устанавливается на винт с резьбой 1/4" или в башмак камеры. При установке в башмак камеры рекомендуем не превышать нагрузку в 1 кг, чтобы не повредить его.