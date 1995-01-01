Держатель GreenBean RAIL 120, «длинный холодный башмак»
Код товара : УТ-00073230
Артикул : 22301
1 170 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean RAIL 120 – это удлиненный вариант держателя типа «холодный башмак». Предназначен для установки дополнительных аксессуаров, таких как микрофон, небольшой осветитель и так далее. Длина рельсы составляет 12 см, что позволяет закрепить сразу 2 аксессуара. RAIL 120 устанавливается на винт с резьбой 1/4" или в башмак камеры. При установке в башмак камеры рекомендуем не превышать нагрузку в 1 кг, чтобы не повредить его.
Характеристики
- Тип крепления: «холодный башмак»
- Материал: металл
- Длина держателя: 120 мм
- Размер упаковки: 165х45х30 мм
- Вес держателя: 70 г
- Вес с упаковкой: 90 г
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