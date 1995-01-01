Зажим GreenBean PowerGrip PG-033 на трубу
Код товара : УТ-00075850
Артикул : 23489
Гарантия 1 год
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Описание
PowerGrip PG-033 – зажим (хомут) на трубу, предназначен для присоединения студийного оборудования с втулкой 5/8" к трубе с диаметром от 40 мм до 50 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности.
Шпигот, клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
Характеристики:
- Установка: на трубу, Ø 40-50 мм
- Крепление: шпигот, Ø 5/8" (16 мм), длина 70 мм
- Материал: сталь, алюминий
- Габаритные размеры: 155 х 120 х 35 мм
- Вес: 370 г