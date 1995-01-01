Описание

PowerGrip PG-033 – зажим (хомут) на трубу, предназначен для присоединения студийного оборудования с втулкой 5/8" к трубе с диаметром от 40 мм до 50 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности.

Шпигот, клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.

Характеристики: