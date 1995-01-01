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    Зажим GreenBean PowerGrip PG-033 на трубу

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    Код товара : УТ-00075850

    Артикул : 23489

    • PowerGrip PG-033 на трубу
    • PowerGrip PG-033 на трубу
    • PowerGrip PG-033 на трубу
    • PowerGrip PG-033 на трубу
    • PowerGrip PG-033 на трубу
    • PowerGrip PG-033 на трубу
    • PowerGrip PG-033 на трубу

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    1 880 ₽

    Гарантия 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    PowerGrip PG-033 – зажим (хомут) на трубу, предназначен для присоединения студийного оборудования с втулкой 5/8" к трубе с диаметром от 40 мм до 50 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности.

    Шпигот, клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.

    Характеристики:

    • Установка: на трубу, Ø 40-50 мм
    • Крепление: шпигот, Ø 5/8" (16 мм), длина 70 мм
    • Материал: сталь, алюминий
    • Габаритные размеры: 155 х 120 х 35 мм
    • Вес: 370 г
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.