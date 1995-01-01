Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A
Код товара : УТ-00073236
Артикул : 30430
5 340 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean MegaClamp MC-078A – стальной зажим-струбцина с адаптером-шпиготом Baby Pin 5/8" позволяет установить оборудование на различные трубы, колонны штативов и стоек, другие аналогичные опоры толщиной до 5 см. Губки струбцины оснащены резиновыми прокладками для защиты монтажных поверхностей от царапин и повреждений. Максимальная нагрузка: 15 кг.
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