Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073236 Артикул : 30430

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GreenBean MegaClamp MC-078A – стальной зажим-струбцина с адаптером-шпиготом Baby Pin 5/8" позволяет установить оборудование на различные трубы, колонны штативов и стоек, другие аналогичные опоры толщиной до 5 см. Губки струбцины оснащены резиновыми прокладками для защиты монтажных поверхностей от царапин и повреждений. Максимальная нагрузка: 15 кг. Задать вопрос 5 340 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание GreenBean MegaClamp MC-078A – стальной зажим-струбцина с адаптером-шпиготом Baby Pin 5/8" позволяет установить оборудование на различные трубы, колонны штативов и стоек, другие аналогичные опоры толщиной до 5 см. Губки струбцины оснащены резиновыми прокладками для защиты монтажных поверхностей от царапин и повреждений. Максимальная нагрузка: 15 кг.

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