Зажим GreenBean MegaClamp MC-077

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073241 Артикул : 23457

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MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовленный из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8"), которая используется для крепления необходимого оборудования. Задать вопрос 5 190 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовленный из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8"), которая используется для крепления необходимого оборудования. Характеристики Крепление : шпилька Ø 5/8" (16 мм)

шпилька Ø 5/8" (16 мм) Материал: алюминий, сталь

алюминий, сталь Цвет: серебристый

серебристый Габаритные размеры: 180х97х81 мм

180х97х81 мм Вес: 590 г

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