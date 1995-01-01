Зажим GreenBean MegaClamp MC-077
Код товара : УТ-00073241
Артикул : 23457
5 190 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовленный из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8"), которая используется для крепления необходимого оборудования.
Характеристики
- Крепление: шпилька Ø 5/8" (16 мм)
- Материал: алюминий, сталь
- Цвет: серебристый
- Габаритные размеры: 180х97х81 мм
- Вес: 590 г
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