Зажим GreenBean MegaClamp MC-060
Код товара : УТ-00073240
Артикул : 23456
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
MegaClamp MC-060 – многофункциональный стальной зажим, предназначенный для трех методов крепления: клипса с обрезиненными захватами для установки на трубы или плоскости шириной до 40 мм, втулка 5/8" и шпилька 5/8" с внутренней резьбой 3/8" для крепления на студийных стойках, перекладинах, держателях и т.д. Позволяет быстро закрепить отражатели, гелевые фильтры, фоны, флаги, компактные вспышки и другое вспомогательное студийное оборудование. Ширина держателей клипсы 100 мм.
Характеристики
- Крепление: клипса (до 40 мм), втулка 5/8", шпилька 5/8" с внутренней резьбой 3/8"
- Материал: сталь, алюминий
- Цвет: черный
- Габаритные размеры: 155х100х93 мм
- Вес: 235 г