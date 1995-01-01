Зажим GreenBean MegaClamp MC-060

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073240 Артикул : 23456

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MegaClamp MC-060 – многофункциональный стальной зажим, предназначенный для трех методов крепления: клипса с обрезиненными захватами для установки на трубы или плоскости шириной до 40 мм, втулка 5/8" и шпилька 5/8" с внутренней резьбой 3/8" для крепления на студийных стойках, перекладинах, держателях и т.д. Позволяет быстро закрепить отражатели, гелевые фильтры, фоны, флаги, компактные вспышки и другое вспомогательное студийное оборудование. Ширина держателей клипсы 100 мм. Задать вопрос 1 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание MegaClamp MC-060 – многофункциональный стальной зажим, предназначенный для трех методов крепления: клипса с обрезиненными захватами для установки на трубы или плоскости шириной до 40 мм, втулка 5/8" и шпилька 5/8" с внутренней резьбой 3/8" для крепления на студийных стойках, перекладинах, держателях и т.д. Позволяет быстро закрепить отражатели, гелевые фильтры, фоны, флаги, компактные вспышки и другое вспомогательное студийное оборудование. Ширина держателей клипсы 100 мм. Характеристики Крепление: клипса (до 40 мм), втулка 5/8", шпилька 5/8" с внутренней резьбой 3/8"

клипса (до 40 мм), втулка 5/8", шпилька 5/8" с внутренней резьбой 3/8" Материал: сталь, алюминий

сталь, алюминий Цвет: черный

черный Габаритные размеры: 155х100х93 мм

155х100х93 мм Вес: 235 г

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