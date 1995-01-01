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Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C

  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
  • DualCharger NPF-C
Код товара:УТ-00050568
Артикул:28079

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

GreenBean DualCharger NPF-C – компактное и легкое зарядное устройство для зарядки от источников питания с интерфейсом USB одного или одновременно двух литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F любой емкости. Кабель micro-USB длиной 70 см входит комплект. Имеется также вход для подключения питания USB Type-C, что позволяет использовать широкий диапазон различных сетевых адаптеров и кабелей питания, например, от мобильного телефона.

Яркий ЖК-дисплей отображает статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Когда осуществляется зарядка аккумулятора, значок батареи мигает, а когда аккумулятор заряжен полностью – значок показывают полную мощность не мигая.

Особенности

  • Возможность заряда двух батарей одновременно.
  • Совместимость с литий-ионными аккумуляторами NP-F любой емкости.
  • ЖК-дисплей показывает текущий статус и уровень заряда подключенных аккумуляторов.
  • Широкий диапазон применения благодаря распространенности источников питания с интерфейсом USB 5В.
  • В комплекте соединительный кабель питания micro-USB.
  • Интеллектуальное управление. Электронный контроллер устройства обеспечивает быструю зарядку и предотвращает перезаряд.

Аккумуляторы в комплект не входят.

Характеристики

  • Входы питания: USB Type-C, micro-USB/=5В мин. 2,1А
  • Выходной ток: 1х8.4 В/0,8А или 2х8,4 В/0,55 А.
  • Размеры: 126 х 56 х 25 мм
  • Вес: 60 г.