GreenBean DualCharger NPF-C – компактное и легкое зарядное устройство для зарядки от источников питания с интерфейсом USB одного или одновременно двух литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F любой емкости. Кабель micro-USB длиной 70 см входит комплект. Имеется также вход для подключения питания USB Type-C, что позволяет использовать широкий диапазон различных сетевых адаптеров и кабелей питания, например, от мобильного телефона.

Яркий ЖК-дисплей отображает статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Когда осуществляется зарядка аккумулятора, значок батареи мигает, а когда аккумулятор заряжен полностью – значок показывают полную мощность не мигая.

Особенности

Возможность заряда двух батарей одновременно.

Совместимость с литий-ионными аккумуляторами NP-F любой емкости.

ЖК-дисплей показывает текущий статус и уровень заряда подключенных аккумуляторов.

Широкий диапазон применения благодаря распространенности источников питания с интерфейсом USB 5В.

В комплекте соединительный кабель питания micro-USB.

Интеллектуальное управление. Электронный контроллер устройства обеспечивает быструю зарядку и предотвращает перезаряд.

Аккумуляторы в комплект не входят.

Характеристики