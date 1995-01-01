Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C
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Характеристики
Описание
GreenBean DualCharger NPF-C – компактное и легкое зарядное устройство для зарядки от источников питания с интерфейсом USB одного или одновременно двух литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F любой емкости. Кабель micro-USB длиной 70 см входит комплект. Имеется также вход для подключения питания USB Type-C, что позволяет использовать широкий диапазон различных сетевых адаптеров и кабелей питания, например, от мобильного телефона.
Яркий ЖК-дисплей отображает статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Когда осуществляется зарядка аккумулятора, значок батареи мигает, а когда аккумулятор заряжен полностью – значок показывают полную мощность не мигая.
Особенности
- Возможность заряда двух батарей одновременно.
- Совместимость с литий-ионными аккумуляторами NP-F любой емкости.
- ЖК-дисплей показывает текущий статус и уровень заряда подключенных аккумуляторов.
- Широкий диапазон применения благодаря распространенности источников питания с интерфейсом USB 5В.
- В комплекте соединительный кабель питания micro-USB.
- Интеллектуальное управление. Электронный контроллер устройства обеспечивает быструю зарядку и предотвращает перезаряд.
Аккумуляторы в комплект не входят.
Характеристики
- Входы питания: USB Type-C, micro-USB/=5В мин. 2,1А
- Выходной ток: 1х8.4 В/0,8А или 2х8,4 В/0,55 А.
- Размеры: 126 х 56 х 25 мм
- Вес: 60 г.