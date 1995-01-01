Набор для чистки оптики Green Clean SC-4100 Traveller kit (сухая чистка)
Код товара : 00000035653
Артикул : SC-4100
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Описание
Green Clean SC-4100 - дорожный набор для сухой чистки матрицы от пыли и ворса. В отличие от дешевых баллонов со сжатым воздухом, данная система действует не обдувом, а всасыванием пыли, что исключает повторное попадание сдутых в сторону частиц обратно на матрицу. Вся грязь остается в воздушном фильтре системы. По сути, Green Clean SC-4100 - это мини-пылесос, аккуратно очищающий внутренности вашего фотоаппарата. Мощность всасывания отрегулирована таким образом, чтобы не наносить повреждений матрице и ее оптическим фильтрам.
Для очистки матрицы от масляных загрязнений используйте комплекты для влажной чистки.