Описание

Green Clean SC-4100 - дорожный набор для сухой чистки матрицы от пыли и ворса. В отличие от дешевых баллонов со сжатым воздухом, данная система действует не обдувом, а всасыванием пыли, что исключает повторное попадание сдутых в сторону частиц обратно на матрицу. Вся грязь остается в воздушном фильтре системы. По сути, Green Clean SC-4100 - это мини-пылесос, аккуратно очищающий внутренности вашего фотоаппарата. Мощность всасывания отрегулирована таким образом, чтобы не наносить повреждений матрице и ее оптическим фильтрам.

Для очистки матрицы от масляных загрязнений используйте комплекты для влажной чистки.