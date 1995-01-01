GoPro HERO13 основывается на том же процессоре и той же матрице, что и HERO12, поэтому качество изображение осталось в целом таким же, однако камера получила много обновлений в области эргономики и дополнительных возможностей.

Одним из самых важных стало возвращение GPS сенсора, который выдает информацию о текущей скорости и позволяет сохранять маршрут – причем эти данные можно накладывать прямо на видеоряд. Вероятно, датчик GPS убрали из HERO12 для экономии питания и защиты от перегрева, однако в HERO13 используется более емкий аккумулятор, а на передней панели камеры можно заметить небольшой радиатор – по независимым отзывам, HERO13 перегревается меньше, чем любая другая экшен-камера на рынке. GPS датчик можно отключить через меню камеры для экономии энергии. Обратите внимание: HERO13 несовместима с аккумуляторами Enduro для предыдущих моделей GoPro. Как и прежде, аккумуляторы GoPro серии Enduro отличаются длительной работой при отрицательных температурах (по сравнению с другими экшен-камерами).

Целый набор сменных объективов (продаются отдельно): сверхширокоугольный, макро, анаморфотный, плюс набор ND фильтров (ND4, D8, ND16, ND32). Макрообъектив позволяет фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии всего 11 см от камеры (обычный объектив GoPro с гиперфокальной фокусировкой имеет МДФ около 0.4-0.5 м). При этом данный объектив может фокусироваться и на дальних объектах: фокусировка ручная, для изменения дистанции нужно вращать кольцо на объективе, а помогать вам будет фокус-пикинг, т.е. выделение цветом контуров объектов в фокусе. Глубина резкости у экшен-камер в любом случае очень большая, поэтому попасть фокусом вручную совсем не сложно. Однако вы можете случайно сбить фокус во время работы с камерой, поэтому с этим объективом следует быть внимательным.

Сверхширокоугольный объектив обеспечивает поле зрения 177° - на 36% шире по сравнению с обычным. Анаморфотный объектив выйдет через несколько месяцев после самой камеры. Он позволяет снимать в кинематографическом «узком» формате 21:9 (вместо стандартного для видео 16:9), а также создает ряд артефактов в виде узких световых полос при ярком контровом свете и овальных вытянутых бликах в области боке. ND фильтры позволяют увеличить выдержку для сглаживания движения, они могут быть полезны и для фото-, и для видеосъемки. Фильтры сделаны в виде съемного объектива: вы снимаете стандартную, прозрачную переднюю линзу и устанавливаете на ее место такую же, но затемненную. В отличии от других насадок, ND фильтры могут использоваться с различными защитными боксами, поскольку не увеличивают габариты камеры.

При установке новых насадок камера автоматически распознает, что на нее поставили. К примеру, при установке ND фильтров камера оценивает текущий уровень освещенности и показывает стрелку вниз, если фильтр стоит поменять на менее плотный. Вы также можете использовать старые насадки Max Lens Mod, которые выпускались для камер HERO предыдущих поколений (HERO11, HERO12), однако они не будут автоматически распознаваться, вам придется вручную указать камере, что на нее поставили – через меню.

Режимы Burst-видео.

HERO13 может записывать видео с очень высокой частотой кадров («рапид») в течение нескольких секунд. На выбор есть 3 варианта:

5.3К при 120/100* кадрах/с в течение 5 секунд

900р при 360/300* кадрах/с в течение 15 секунд

720р при 400 кадрах/с в течение 15 секунд

* NTSC / PAL

Burst-видео можно использовать вместе с таймером, пультом ДУ или голосовыми командами, чтобы вы успели подготовиться к съемке.

Новое крепление. GoPro HERO13 поддерживает быстросъемную систему креплений, что позволяет вам гораздо быстрее перемещать камеру с одного места на другое: к примеру, снять ее с велошлема и поставить на руль. Для съемки на высокой скорости / при высоких вибрациях рекомендуется использовать старые методы крепления: классические «ушки» GoPro или штативное гнездо 1/4".

Дверца с магнитной зарядкой – еще один новый аксессуар (не входит в базовый комплект). Вы можете заменить стандартную дверцу на Contacto Magnetic Door, которая позволяет заряжать камеру, не открывая корпус, что обеспечивает герметичность и защиту от влаги (вы как и раньше можете использовать просто зарядку по USB, если вокруг камеры достаточно сухо). Такой аксессуар будет наиболее актуальным для длительной интервальной съемки ночью или ранним утром, когда выпавшая роса или плотный туман могут повредить камеру, если вы оставите ее дверцу открытой.

​Другие особенности

Матрица с соотношением сторон 8:7 подходит и для горизонтальных, и для вертикальных видео.

27 Мп (5568x4872) при съемке фото

Запись в 5.3K 60р и 4K 120р

Стабилизация HyperSmooth 6.0 с автоматическим усилением AutoBoost и блокировкой по горизонту при вращении на все 360°

Прочность + водонепроницаемость на глубине до 10 м (без подводного бокса), водоотталкивающее покрытие объектива: капли воды сбегают без следа

Автовыгрузка материалов в облако во время зарядки

Режимы для вечерней и ночной съемки

Сенсорный передний экран позволяет изменять настройки, не поворачивая камеру

Усовершенствованная стабилизация

Технология HyperSmooth 6.0 с автоматическим усилением AutoBoost позволяет больше не задумываться об этом: включил и забыл. Функция AutoBoost сама усилит уровень стабилизации, когда камера обнаруживает сильные колебания камеры, и возвращает широкий угол обзора обратно, когда в усилении нет необходимости.

Блокировка по уровню горизонта (Horizon Lock)

Горизонт всегда остается ровным – даже в том случае, если во время записи камера делает переворот на все 360°.

Кинематографическое разрешение 5.3K с соотношением сторон 8:7

Съемка 5.3К с соотношением сторон 8:7 («Open Gate») позволяет использовать цифровой зум на этапе постобработки, а также создавать вертикальные, горизонтальные или квадратные видео без потери качества.

Глубина цвета 10 бит, HDR и Log

HLG HDR видео с глубиной цвета 10 бит позволяет сохранять больше деталей в светлых и темных областях для просмотра на HDR-мониторах и HDR-телевизорах. Включение HLG ограничивает максимальную частоту кадров. Вы также можете выбрать профиль GP-Log 10 бит для последующего грейдинга (цветокоррекции).

Режимы ночной съемки

Звездные следы: съемка с длительной выдержкой создает красивые световые следы от звезд на ночном небе

Светографика: Используйте этот фоторежим с длительной выдержкой, чтобы рисовать в темноте фонариком

Следы фар: ночная тайм-лапс съемка с длительной выдержкой позволяет создать красивые световые следы от движущихся автомобилей.

Режим HindSight

Камера сохранит 30 секунд, произошедшие до того, как вы нажали на спуск. Вы никогда не упустите нужный момент

Отложенная съемка

Установите время записи и другие параметры записи с помощью функции «отложенная съемка» и занимайтесь своими делами: камера включится по расписанию. Режим отлично подходит, к примеру, для записи восхода солнца – не нужно вставать так рано. Функция «заданное время» также позволяет установить продолжительность видео, после которого камера выключится автоматически.

Поддержка Bluetooth гарнитур

Подключите к камере Bluetooth гарнитуру (или Bluetooth микрофон). Звуковую дорожку с гарнитуры можно записать отдельно от дорожек с камеры. Помимо записи звука поддерживается и дистанционное голосовое управление по Bluetooth, что очень удобно, если у вас заняты руки или камера находится вне пределов досягаемости. Вы также можете одновременно подключить несколько Bluetooth устройств: например, гарнитуру и пульт дистанционного управления GoPro. Однако обратите внимание, что качество звука у Bluetooth-микрофонов обычно ниже, чем у беспроводных систем, использующих проприетарные стандарты передачи.

Беспроводная синхронизация таймкода (Timecode Sync)

Осуществляется через мобильное приложение GoPro Quik, это значительно упрощает сведение видеоряда с нескольких камер GoPro в редакторе. Для генерации таймкода подключите одну из камер к телефону, затем синхронизируйте все камеры по QR коду на его экране. При загрузке видео в Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro и другие редакторы все видеопотоки автоматически привяжутся друг к другу по времени с точностью выше 50 мс. Очень удобно!