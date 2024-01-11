Новая матрица с соотношением сторон 8:7 подходит и для горизонтальных, и для вертикальных видео

Увеличенное разрешение при съемке фото: 27 Мп (5568x4872)

Запись в 5.3K 60р и 4K 120р

Стабилизация HyperSmooth 6.0 с автоматическим усилением AutoBoost и блокировкой по горизонту при вращении на все 360°

Прочность + водонепроницаемость на глубине до 10 м, водоотталкивающее покрытие объектива: капли воды сбегают без следа

Аккумулятор Enduro устойчив к холоду и обеспечивает больше времени записи при обычной температуре

Автовыгрузка материалов в облако во время зарядки

Интересные режимы для вечерней и ночной съемки

Сенсорный передний экран позволяет изменять настройки, не поворачивая камеру

Без перегрева

Более часа непрерывной записи в любом из режимов съемки, даже при записи в комнатных условиях без движения воздуха.

Усовершенствованная стабилизация

Технология HyperSmooth 6.0 с автоматическим усилением AutoBoost позволяет больше не задумываться об этом: включил и забыл. Функция AutoBoost сама усилит уровень стабилизации, когда камера обнаруживает сильные колебания камеры, и возвращает широкий угол обзора обратно, когда в усилении нет необходимости. HERO 12 обрабатывает в 4 раза больше данных с гироскопов и других встроенных датчиков по сравнению с HERO 11, что значительно повышает эффективность работы как при мелкой тряске, так и при размашистых колебаниях.

Блокировка по уровню горизонта (Horizon Lock)

Горизонт всегда остается ровным – даже в том случае, если во время записи камера делает переворот на все 360°.

Max Lens Mod 2.0

Новая оптическая насадка (продается отдельно) позволяет совместить сверхширокий угол съемки с максимально эффективной стабилизацией: 174° вместе с активированной функцией Horizon Lock. Запись в данном режиме возможна в форматах 4К 60р и Full HD 120p.

Кинематографическое разрешение 5.3K с соотношением сторон 8:7

Разрешение 5.3К с соотношением сторон 8:7 позволяет использовать цифровой зум, а также создавать вертикальные, горизонтальные или квадратные видео без потери качества при обработке материала. А если вам нужен сильный эффект «слоу-мо», вы можете воспользоваться режимами 4К 120р и 2.7К 240р.

Фото 24,7 Мп из видео

Вам больше не придется переживать, что вы не успели сделать снимок в нужный момент. Вы легко сможете захватить качественные фото высокого разрешения прямо из видео и сразу делиться ими.

Глубина цвета 10 бит, HDR и Log

10-битная субдискретизация позволяет сохранить больше деталей в наиболее светлых и в самых темных областях кадра. Меньше пересвеченного неба и угольно-черных теней. Выберите HDR, если хотите, чтобы камера сделала все сама, или снимайте в Log, если увлекаетесь глубокой обработкой в редакторах. Поддержка LUT позволяет загрузить в камеру свои собственные цветовые профили.

Режимы ночной съемки

Звездные следы: съемка с длительной выдержкой создает красивые световые следы от звезд на ночном небе

Светографика: Используйте этот фоторежим с длительной выдержкой, чтобы рисовать в темноте фонариком

Следы фар: ночная тайм-лапс съемка с длительной выдержкой позволяет создать красивые световые следы от движущихся автомобилей.

Режим HindSight

Камера сохранит 30 секунд, произошедшие до того, как вы нажали на спуск. Вы никогда не упустите нужный момент

Отложенная съемка

Установите время записи и другие параметры записи с помощью функции «отложенная съемка» и занимайтесь своими делами: камера включится по расписанию. Режим отлично подходит, к примеру, для записи восхода солнца – не нужно вставать так рано. Функция «заданное время» также позволяет установить продолжительность видео, после которого камера выключится автоматически.

Поддержка Bluetooth гарнитур

Подключите к камере Bluetooth гарнитуру, которая будет работать как внешний микрофон. Звуковую дорожку с гарнитуры можно записать отдельно от дорожек с камеры. Помимо записи звука поддерживается и дистанционное голосовое управление по Bluetooth, что очень удобно, если у вас заняты руки или камера находится вне пределов досягаемости. Вы также можете одновременно подключить несколько Bluetooth устройств: например, гарнитуру и пульт дистанционного управления GoPro.

Беспроводная синхронизация таймкода (Timecode Sync)

Осуществляется через мобильное приложение GoPro Quik, это значительно упрощает сведение видеоряда с нескольких камер GoPro в редакторе. Для генерации таймкода подключите одну из камер к телефону, затем синхронизируйте все камеры по QR коду на его экране. При загрузке видео в Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro и другие редакторы все видеопотоки автоматически привяжутся друг к другу по времени с точностью выше 50 мс. Очень удобно!

Штативное гнездо 1/4"

К стандартным складным «ушкам» GoPro добавлено штативное гнездо 1/4”, так что вам больше не придется искать штативные адаптеры.