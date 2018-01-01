Мощная накамерная вспышка с круглой головкой, литиевым аккумулятором, лампой пилотного света и магнитным креплением для дополнительных аксессуаров. Круглая форма головки обеспечивает такой характер рассеивания света, который принято ждать от студийных моноблоков: приятная круглая форма светового пятна с плавным угасанием от центра к краям.

Характер света можно творчески изменять с помощью комплекта аксессуаров AK-R1 (продается отдельно). В него входят купольный рассеиватель, широкий отражатель, сотовая решетка, шторки, матовый рассеиватель, снут и конверсионные светофильтры. Светодиодная пилотная лампа значительно облегчает использование узконаправленных аксессуаров, таких как соты или снут. Ее мощность регулируется в пределах от 1 до 10.

Благодаря литиевому аккумулятору вспышка перезаряжается всего за 1.5 с при срабатывании на полной мощности. При установке меньшей мощности (1/8-1/16) вы можете снимать целыми сериями со скоростью несколько кадров в секунду. В режиме «стробоскоп» вспышка V1 может обеспечить до 199 срабатываний в секунду.

Godox V1 легко интегрируется в беспроводную систему управления Godox X: она может управлять или управляться другими накамерными, внекамерными и студийными вспышками Godox, а также синхронизаторами X1 и Xpro. При съемке вне камеры вспышка может работать с фотоаппаратами любого бренда: Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Olympus, Sony – нужен лишь соответствующий блок управления Godox на камере. Но основная ее стихия – это использование непосредственно в башмаке или на коротком выносе (в руке фотографа или ассистента). Благодаря сравнительно небольшому размеру, вспышка идеально подходит для зеркальных и крупных беззеркальных камер: не перевешивает, не выворачивает руки, не вызывает повышенной усталости. При этом ее мощности вполне хватает для освещения больших групповых портретов или целых залов.