Вспышка Godox V1-P для Pentax
Код товара : УТ-00038181
Артикул : 27234
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головки
по горизонтали: от 0 до 330°, по вертикали: от -7° до 120°
Зум головки
28 - 105 (авто, ручной)
Длительность импульса
1/300 - 1/20 000 с.
Время полной перезарядки, min (с)
прибл. 1.5 с
Питание
литий-ионный аккумулятор, 7.2В 2600 мАч
Минимальное количество срабатываний
480
Физические характеристики
Вес
530 г (полный), 420 г (без батареи)
Прочие особенности
Особые характеристики
светодиодная пилотная лампа, мощность 2 Вт, цветовая температура 3300К (+/- 200К), регулировка яркости в пределах от 1 до 10
Дата анонса
01.01.2018
Комплектация
вспышка, аккумулятор, зарядное устройство с сетевым адаптером, USB кабель, подставка, чехол
Описание
Мощная накамерная вспышка с круглой головкой, литиевым аккумулятором, лампой пилотного света и магнитным креплением для дополнительных аксессуаров. Круглая форма головки обеспечивает такой характер рассеивания света, который принято ждать от студийных моноблоков: приятная круглая форма светового пятна с плавным угасанием от центра к краям.
Характер света можно творчески изменять с помощью комплекта аксессуаров AK-R1 (продается отдельно). В него входят купольный рассеиватель, широкий отражатель, сотовая решетка, шторки, матовый рассеиватель, снут и конверсионные светофильтры. Светодиодная пилотная лампа значительно облегчает использование узконаправленных аксессуаров, таких как соты или снут. Ее мощность регулируется в пределах от 1 до 10.
Благодаря литиевому аккумулятору вспышка перезаряжается всего за 1.5 с при срабатывании на полной мощности. При установке меньшей мощности (1/8-1/16) вы можете снимать целыми сериями со скоростью несколько кадров в секунду. В режиме «стробоскоп» вспышка V1 может обеспечить до 199 срабатываний в секунду.
Godox V1 легко интегрируется в беспроводную систему управления Godox X: она может управлять или управляться другими накамерными, внекамерными и студийными вспышками Godox, а также синхронизаторами X1 и Xpro. При съемке вне камеры вспышка может работать с фотоаппаратами любого бренда: Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Olympus, Sony – нужен лишь соответствующий блок управления Godox на камере. Но основная ее стихия – это использование непосредственно в башмаке или на коротком выносе (в руке фотографа или ассистента). Благодаря сравнительно небольшому размеру, вспышка идеально подходит для зеркальных и крупных беззеркальных камер: не перевешивает, не выворачивает руки, не вызывает повышенной усталости. При этом ее мощности вполне хватает для освещения больших групповых портретов или целых залов.