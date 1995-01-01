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Угловой адаптер Godox TR-S TTL для Sony

  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
  • TR-S TTL для Sony
Код товара:УТ-00092720
Артикул:33014

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер Godox TR TTL для «горячего башмака» камеры позволяет наклонять вспышку вверх на угол до 90° для съемки с отраженным светом. Он также приподнимает вспышку на 30 мм, что улучшает распределение света и уменьшает риск падения на объект тени от объектива (особенно при использовании крупной оптики). Адаптер полностью дублирует контакты башмака камеры, поэтому совместимые вспышки сохраняют возможность работы в автоматическом режиме (TTL), в режиме высокоскоростной синхронизации (HSS) и так далее.

Адаптер рекомендуется использовать с компактными вспышками весом не более 300 г. Например:

  • Godox iT20
  • Godox iT22
  • Godox iT30 Pro
  • Godox iM20
  • Godox iM22
  • Godox iM30

* Совместимость вспышек серии LUX зависит от габаритов камеры