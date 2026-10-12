Вспышка Godox ThinkLite TT520II (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00098050 Артикул: б/у-РнД 2026-10-12/2 Код товара: УТ-00098050 Артикул: б/у-РнД 2026-10-12/2 Код товара: 163050 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе.

Пробег:

S/n: n240051129

Комплектация: Вспышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 163050 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе.

Пробег:

S/n: n240051129

Комплектация: Вспышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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