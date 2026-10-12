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Вспышка Godox ThinkLite TT520II (состояние 5) (б/у)

  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
  • ThinkLite TT520II (состояние 5)
Код товара:УТ-00098050
Артикул:б/у-РнД 2026-10-12/2
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: 163050

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе.
Пробег:
S/n: n240051129
Комплектация: Вспышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.