Вспышка Godox SU-1 для V1Pro, съемная
Код товара:УТ-00079042
Артикул:31648
Товар не найден
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)2
Питаниеот V1Pro
Коррекция вспышкиот -3 до +3 EV с шагом 1/3
Настройка мощности в ручном режиме1/1 - 1/128
Зум головки
Питание вспышкиСобственный аккумулятор
Дисплейнет
Для макросъемкиНет
Вес40 г
Размеры75 х 30 х 80 мм
Описание
Вспышка SU-1 – это дополнительная вспышка для Godox V1Pro. Она обеспечивает заполняющий свет, когда головка V1Pro поднята вверх (съемка с отраженным светом). SU-1 заполняет тени, образующиеся на лице от верхнего света, а также создает искорку в глазах – в целом это работает примерно как традиционная белая карта, но с возможностью регулировать степень эффекта: мощность SU-1 изменяется в пределах от 1/1 до 1/128. SU-1 не может использоваться отдельно от V1Pro (у нее нет собственной батарейки), а также не работает при съемке с беспроводным управлением (на выносе) и в режиме высокоскоростной синхронизации.