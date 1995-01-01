Вспышка SU-1 – это дополнительная вспышка для Godox V1Pro. Она обеспечивает заполняющий свет, когда головка V1Pro поднята вверх (съемка с отраженным светом). SU-1 заполняет тени, образующиеся на лице от верхнего света, а также создает искорку в глазах – в целом это работает примерно как традиционная белая карта, но с возможностью регулировать степень эффекта: мощность SU-1 изменяется в пределах от 1/1 до 1/128. SU-1 не может использоваться отдельно от V1Pro (у нее нет собственной батарейки), а также не работает при съемке с беспроводным управлением (на выносе) и в режиме высокоскоростной синхронизации.