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Вспышка Godox SU-1 для V1Pro, съемная

  • SU-1 для V1Pro, съемная
  • SU-1 для V1Pro, съемная
  • SU-1 для V1Pro, съемная
  • SU-1 для V1Pro, съемная
  • SU-1 для V1Pro, съемная
Код товара:УТ-00079042
Артикул:31648
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Вспышка SU-1 – это дополнительная вспышка для Godox V1Pro. Она обеспечивает заполняющий свет, когда головка V1Pro поднята вверх (съемка с отраженным светом). SU-1 заполняет тени, образующиеся на лице от верхнего света, а также создает искорку в глазах – в целом это работает примерно как традиционная белая карта, но с возможностью регулировать степень эффекта: мощность SU-1 изменяется в пределах от 1/1 до 1/128. SU-1 не может использоваться отдельно от V1Pro (у нее нет собственной батарейки), а также не работает при съемке с беспроводным управлением (на выносе) и в режиме высокоскоростной синхронизации.