Описание

Быстроскладной софтбокс Godox ST раскрывается по принципу зонта, обеспечивая легкую подготовку к работе и простое складывание. Универсальный и компактный софтбокс ST отличается высокой эффективностью использования. Имея небольшой вес и быстросборную конструкцию, софтбокс Godox ST подходит для применения как дома, так и в студии или на локациях.

Быстроскладной механизм

Забудьте о сложной сборке оборудования. Система быстрого и легкого раскладывания позволяет легко подготовить и разобрать софтбокс: он просто раскрывается, как зонтик, в одно мгновение. Софтбокс оснащен молнией рядом с креплением Bowens, так что вы сможете добраться до кнопки, чтобы сложить софтбокс, не снимая переднего рассеивателя.

Не занимает много места

Благодаря компактной конструкции этот быстроскладной софтбокс - идеальный выбор как для студии, так и для дома. Узкие габариты обеспечивают возможность размещения в условиях ограниченного пространства.

Широкая совместимость

Этот софтбокс-зонт совместим с широким ассортиментом источников импульсного и постоянного света с креплением Bowens, а также может использоваться с осветительными приборами с креплением Godox или Profoto при использовании соответствующего переходного кольца (приобретается отдельно).

Компактный и портативный

Софтбокс имеет очень компактные размеры в сложенном виде, поэтому его можно легко взять с собой на любую съемку.

Эффект портретной тарелки

С помощью отражающего дефлектора (приобретается отдельно) и серебристой внутренней поверхности можно получить мягкий, в меру контрастный эффект, подобный тому, который достигается с помощью портретной тарелки, но при этом Godox ST имеет меньше вес и более компактные размеры в сложенном виде.

Комплектация: